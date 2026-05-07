Compensación por Expectativa de Vida para mujeres: ¿Quiénes reciben el beneficio automáticamente?

07 may. 2026 - 07:00 hrs.

La Compensación por Expectativa de Vida es un aporte clave que busca reducir la brecha de pensiones entre hombres y mujeres, la cual se entrega de forma automática para complementar los ahorros previsionales de las beneficiarias.

El pago del beneficio se realiza mensualmente junto a la pensión para igualar las condiciones de retiro de ambos géneros, reconociendo que las mujeres suelen recibir montos menores por su mayor esperanza de vida y edad de jubilación más temprana.

¿Para quién es la Compensación por Expectativa de Vida?

Según ChileAtiende, está dirigido exclusivamente a mujeres de 65 años o más que cumplan con las siguientes condiciones:

Recibir una pensión de vejez o invalidez como titular de una AFP o compañía de seguros, basada en las cotizaciones obligatorias (propias y del empleador).

No tener cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.

Estar afiliada y tener una cotización en el Seguro Social destinado al Fondo Autónomo de Protección Previsional, antes de cumplir 50 años. No aplica para ya pensionadas o afiliadas al sistema previsional actual antes del 1 de agosto de 2025.

¿Cuánto entrega la Compensación por Expectativa de Vida?

El monto puede variar por cada beneficiaria, pero la ley establece que recibe 0,25 UF como pago mínimo. El porcentaje total que se recibe depende de la edad que tenga la mujer al pensionarse:

65 años: recibe el 100% de la diferencia entre su pensión y la de un hombre con edad, saldo de ahorro y grupo familiar similares.

recibe el 100% de la diferencia entre su pensión y la de un hombre con edad, saldo de ahorro y grupo familiar similares. 64 años: recibe el 75%.

recibe el 75%. 63 años: recibe el 50%.

recibe el 50%. 62 años: recibe el 25%.

recibe el 25%. 61 años: recibe el 15%.

recibe el 15%. 60 años: recibe el 5%.

Aunque una mujer se pensione a los 60 años y se le asigne su porcentaje correspondiente, el pago del dinero comenzará a hacerse efectivo de manera mensual recién cuando cumpla los 65 años de edad.

¿Cómo saber si recibo la Compensación por Expectativa de Vida?

Para obtener esta información, las interesadas deben ingresar al portal de consulta (pulsa aquí), indicando su RUT, fecha de nacimiento y presionando “Consultar”.

Así, el sistema indicará si le corresponde este y/o otros beneficios que están a cargo del Seguro Social.

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