Compensación por Expectativa de Vida para mujeres: El requisito que se debe cumplir antes de tener 50 años

05 may. 2026 - 07:00 hrs.

Para corregir la desigualdad de género en la jubilación, el Estado entrega la Compensación por Expectativa de Vida: un aporte automático que busca igualar los montos de las pensiones que reciben las mujeres con las de los hombres en condiciones similares

Este beneficio surge como solución a una brecha histórica, donde las mujeres tienen una mayor expectativa de vida y se jubilan antes, por lo que sus ahorros deben financiar más años y esto se traduce en pensiones más bajas. Sin embargo, para recibirlo es vital cumplir con un requisito previo.

¿Qué se debe hacer antes de los 50 años para recibir la compensación?

De acuerdo a ChileAtiende, una mujer podrá recibirla si está afiliada al sistema de AFP y registró al menos una cotización en el Seguro Social, la cual debió destinarse al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) antes de cumplir los 50 años.

No obstante, hay una excepción: este requisito de edad no aplica a mujeres que ya estaban pensionadas o que estaban afiliadas al sistema de AFP antes del 1 de agosto de 2025.

¿Cuáles son los requisitos de la compensación?

Además de la regla de los 50 años, cabe mencionar que se entregará automáticamente al cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 65 años o más. La mujer puede jubilarse a los 60 años, pero la compensación que le corresponde (pago) se entregará a los 65 años.

Recibir o haber recibido una pensión de vejez o invalidez como titular, ya sea a través de una AFP o de una compañía de seguros de vida (basada en cotizaciones obligatorias).

No estar cubierta por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

¿Cuál es el monto de la compensación?

El monto se fija en Unidades de Fomento (UF) y depende del saldo individual, aunque la ley garantiza que la compensación mínima es de 0,25 UF sin importar si el porcentaje que le corresponde es menor.

El dinero total que reciba cada mujer se calculará de forma proporcional dependiendo de la edad que tenga al momento de pensionarse:

65 años: cubre el 100% de la diferencia entre su pensión y la de un hombre con la misma edad, saldo de ahorro y grupo familiar.

cubre el 100% de la diferencia entre su pensión y la de un hombre con la misma edad, saldo de ahorro y grupo familiar. 64 años: cubre el 75% de la brecha.

cubre el 75% de la brecha. 63 años: 50% de la brecha.

50% de la brecha. 62 años: cubre el 25% de diferencia.

cubre el 25% de diferencia. 61 años: financia el 15% de la brecha.

Este dinero se paga mes a mes junto con la pensión autofinanciada. Al constituir renta, sí está sujeto al pago de impuestos y descuentos legales.

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