Joaquín Lavín León tras primera jornada de formalización: "Espero que el juez escuche a la defensa y tome la decisión correcta"

04 may. 2026 - 16:49 hrs.

¿Qué pasó?

El exdiputado Joaquín Lavín León enfrentó este lunes la primera jornada de su audiencia de formalización en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, donde se le imputan los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.

Al salir de la audiencia, el exlegislador tomó la palabra y anticipó que el proceso recién comienza. "Creo que quedan varios días, esto va a ser muy largo, tendremos que esperar a ver qué es lo que pasa en unos días. Estoy tranquilo, es un poco lo que esperábamos", señaló Lavín León frente a los medios.

Joaquín Lavín León apunta contra la Fiscalía

El exdiputado también apuntó directamente contra la Fiscalía, diciendo que "el Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante en crear una causa y crear un delito. Espero que el juez escuche a la defensa y tome la decisión correcta. Solo espero que haya justicia".

La formalización, que comenzó a las 09:00 horas de este lunes, involucra además a otros tres imputados: Arnaldo Domínguez, exasesor parlamentario de Lavín León, y los empresarios Felipe Vázquez y Juan Silva.

Junto a la Fiscalía, participan como querellantes la Municipalidad de Maipú, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Según la Fiscalía, Lavín León habría rendido ante la Cámara de Diputados y el Servel facturas ideológicamente falsas por cerca de $104 millones, a nombre de la imprenta MMG, de propiedad del imputado Juan Silva Morales, y de la empresa Modo 74 SPA, del imputado Felipe Vásquez.

"Son hechos de corrupción de alto nivel"

El abogado representante de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, afirmó que en la primera jornada de la audiencia "se dieron a conocer hechos de bastante gravedad. Son hechos de corrupción de alto nivel".

"Esperamos que el día de mañana puedan conocer esos audios y correos que respaldan la investigación que ya lleva bastante tiempo y esperamos que llegue a buen puerto el día de mañana", concluyó Silva.

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