El Chapo envía cartas a las autoridades de EEUU para que lo transfieran a México: "El veredicto de mi juicio no fue justo"

04 may. 2026 - 17:37 hrs.

El excapo mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán ha enviado cartas a las autoridades judiciales estadounidenses para pedir el traslado a su país de nacimiento, argumentando que su juicio fue irregular y que su condena de cadena perpetua es “cruel”.

Extraditado a Estados Unidos en 2017, tras dos fugas de prisiones mexicanas, el Chapo cumple condena en una cárcel de máxima seguridad en Colorado. Fue condenado en 2019 por un tribunal federal de Nueva York tras un juicio que duró tres meses, con cargos que incluían tráfico de drogas, conspiración y uso de armas.

La AFP pudo consultar tres cartas manuscritas del cofundador del cártel de Sinaloa, registradas en el sistema de información judicial federal este lunes. “Esta es una carta cortés sobre (...) las evidencias, que no fueron probadas”, explica el Chapo en un inglés con faltas gramaticales y de sintaxis.

En la misiva dirigida al tribunal del distrito este de Nueva York, pide que le reconozcan su “derecho a volver” a su país, sin aclarar si la solicitud es para cumplir el resto de su condena en México. En otra carta del 20 de abril, se queja de que ha solicitado sin éxito los documentos que llevaron a su condena. “El veredicto de mi juicio no fue justo”, asegura, y añade que esos documentos “no probarán (sic) mi cruel castigo”.

Guzmán sostiene además que lleva tres años esperando la resolución de una apelación e invoca la protección de “la primera a la quinta enmienda” de la Constitución estadounidense. No es la primera vez que recurre a cartas manuscritas: en ocasiones anteriores se ha quejado de las condiciones de su encarcelamiento, el aislamiento y la falta de visitas familiares.

El Chapo fue uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo y lideró el cártel de Sinaloa durante décadas. Su captura definitiva en 2016 y posterior extradición marcaron un hito en la lucha contra el narcotráfico en México. Hoy cumple cadena perpetua más 30 años en la prisión ADX Florence, conocida como el “Alcatraz de las Montañas Rocosas”, considerada la cárcel de máxima seguridad más estricta de Estados Unidos, donde también están recluidos otros criminales de alto perfil internacional.

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