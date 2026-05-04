Bono Invierno: Estos son los dos grupos que no reciben el aporte

04 may. 2026 - 07:00 hrs.

Con el inicio del mes de mayo, el Instituto de Previsión Social (IPS) comenzó el pago del Bono Invierno 2026. Este aporte estatal entrega $81.257 para ayudar a los adultos mayores a solventar los gastos extra que surgen en la temporada gélida.

Aunque este beneficio busca llegar a la mayor cantidad de pensionados, la normativa vigente establece requisitos de edad e ingresos. Por ende, existen casos puntuales de personas que quedan fuera de la entrega de este dinero.

¿Quiénes no reciben el Bono Invierno?

Según ChileAtiende, la ley establece que no tienen derecho a cobrar este aporte los siguientes grupos:

Quienes superan el límite de ingresos por pensión: personas con más de una pensión cuya suma supere los $231.440, así como para quienes cobran una pensión contributiva con un valor por encima de ese monto. La PGU no se suma a este cálculo.

personas con más de una pensión cuya suma supere los $231.440, así como para quienes cobran una pensión contributiva con un valor por encima de ese monto. La PGU no se suma a este cálculo. Titulares de beneficios incompatibles: beneficiarios del Subsidio de Discapacidad quedan fuera, ya que son menores de 18 años. Tampoco lo reciben los beneficiarios de la indemnización del carbón.

¿A quiénes les corresponde el Bono Invierno?

Un adulto mayor podrá recibirlo si tiene 65 años de edad o más y es una de las siguientes personas:

Pensionado del IPS, ISL, Capredena, Dipreca o de mutualidades de empleadores, que percibe un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez ($231.440) para personas de 75 años o más.

Pensionado de una AFP que recibe una Pensión Mínima con Garantía Estatal.

Beneficiario de la PGU que no recibe ninguna otra pensión.

Beneficiario de Pensión de Reparación a Víctimas de Prisión Política y Tortura, Pensión de viudez de reparación o de Pensión no contributiva de exonerados políticos.

Pensionado de algún régimen previsional que recibe APSV o PGU, cuyo monto de pensión base es igual o inferior a la pensión mínima de vejez.

¿Cómo saber si me corresponde el Bono Invierno?

Para obtener esta información, se debe ingresar al portal de consulta (pulsa aquí), indicar el RUN del posible beneficiario y presionar el botón “Consultar”.

Así, el sistema indicará si recibe este y/o otros aportes del Instituto de Previsión Social (IPS). También se puede consultar en la Sucursal Virtual, llamando al call center (101) o en una sucursal de ChileAtiende.

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