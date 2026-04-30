Bono de invierno 2026: ¿Qué personas tienen derecho a recibirlo?

30 abr. 2026 - 20:00 hrs.

El Bono de Invierno es un aporte que se paga una sola vez en conjunto con la pensión de mayo, a los adultos que tengan 65 años o más para el 1 de mayo de 2026 y que además cumplan con los requisitos legales.

Los beneficiarios recibirán un monto de $81.257, pero para acceder a el, la pensión contributiva debe ser igual o menor a los $231.440. Esta cifra es el valor de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más.

Según ChileAtiende, en el cálculo “se considera el monto total de la pensión, incluyendo beneficios como la Compensación por Diferencia de Expectativas de Vida y el Beneficio por Años Cotizados”. Es decir, la suma de estas tres pensiones no debe superar los $231.440.

También cabe destacar que el aporte no posee trámites ni es postulable, así como tampoco es “tributable, ni imponible, ni está sujeto a descuentos”.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el bono de invierno 2026?

ChileAtiende informó en la red social X cuáles son los grupos a los que tienen que pertenecer las personas de 65 años o más, así como los límites de pensión contributiva que deben poseer los beneficiarios del Bono de Invierno. Se describen a continuación:

Pensionados(as) de IPS, ISL, Capredena, Dipreca o Mutualidades de Empleadores : límite igual o menor a $231.440

: límite igual o menor a $231.440 Beneficiarios(as) de Pensión Garantizada Universal (PGU) sin otra pensión : sin límite de pensión. Monto de la PGU no se contabiliza.

: sin límite de pensión. Monto de la PGU no se contabiliza. Beneficiarios de una pensión de reparación : Leyes especiales N°19.123, N°19.234, N°19.992 y N°20.405.

: Leyes especiales N°19.123, N°19.234, N°19.992 y N°20.405. Pensionados(as) de AFP, siempre que tengan PGU, Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) o pensiones mínimas con garantía estatal: Pensión contributiva igual o menor a $231.440. Monto de PGU o APSV no se contabiliza.

❄️💰 ¿Tienes 65 años o más?



Podrías recibir el Bono de Invierno si cumples los requisitos 👉🏻 https://t.co/JmbCCHspUQ🤝🏻



💡 Es un beneficio no postulable de $81.257, que se paga una sola vez junto a tu pensión de mayo. pic.twitter.com/OeFZloX82A — ChileAtiende Oficial (@ChileAtiende) April 27, 2026

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