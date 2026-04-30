Aumento de la Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes son los que más reciben?

30 abr. 2026 - 19:00 hrs.

Tras la implementación de la Reforma de Pensiones, muchos beneficios sociales experimentaron cambios e incorporaciones en sus formatos originales. Tal es el caso de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

De acuerdo con ChileAtiende, este es un beneficio económico, que se paga de forma mensual, a través del Instituto de Previsión Social (IPS). Está destinado a personas que tengan una edad igual o superior a los 65 años.

Además del rango etario, es necesario que los destinatarios cumplan con una serie de requisitos establecidos en la ley, que son independientes al hecho de que la persona esté pensionada o continúe trabajando.

¿Quiénes son los que más reciben por concepto de la PGU?

Quienes reciben el monto más alto por concepto de la PGU son los beneficiarios de 82 años o más, quienes optan por una pensión de $250.275.

Por su parte, los pensionados en edades entre 65 y 81 años accederán a un monto de $231.732 como tope. Los montos estipulados actualmente están sujetos a reajuste por Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Desde febrero de 2026 este beneficio aumentó su monto y amplió su acceso a una mayor cantidad de personas. Las modificaciones tienen lugar de manera gradual de acuerdo a la edad de los destinatarios.

Se espera que a partir de septiembre de 2026, las personas de 75 años o más puedan acceder al monto máximo de la PGU, fijado en $250.275.

Aumentos en múltiples beneficios

Además de la PGU, hubo otros beneficios que experimentaron reajustes, como la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), el Subsidio de Discapacidad (SD) y el Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI).

Asimismo, se registró la incorporación de personas pensionadas por leyes de reparación, pensiones de Gracia y pensiones de montepío otorgadas por Dipreca o Capredena.

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