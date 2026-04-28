Seguro de Cesantía: Estos son los pagos por mes

28 abr. 2026 - 08:00 hrs.

El Seguro de Cesantía es una herramienta de protección económica para trabajadores que han perdido su empleo de forma involuntaria. Controlado por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), este sistema se financia mediante aportes mensuales obligatorios.

Para acceder a este beneficio, los solicitantes deben acreditar su situación legal y cumplir con un mínimo de cotizaciones pagadas. Además, la ley fija diversos porcentajes que determinan el dinero a recibir durante cada mes de inactividad.

¿Cuánto paga el Seguro de Cesantía cada mes?

De acuerdo a ChileAtiende, el monto que recibe el trabajador se calcula en base al promedio de las remuneraciones imponibles (salarios a los que se le aplican los descuentos de ley) de los últimos 10 meses:

Primer mes: recibe el 70% del promedio imponible.

recibe el 70% del promedio imponible. Segundo mes: 60% del promedio imponible.

60% del promedio imponible. Tercer mes: 45% del promedio imponible.

45% del promedio imponible. Cuarto mes: 40% del promedio imponible.

40% del promedio imponible. Quinto mes: 35% del promedio imponible.

35% del promedio imponible. Sexto mes o superior: 30% del promedio imponible.

Estos pagos se mantienen activos siempre que la persona esté cesante y existan fondos suficientes en su cuenta individual.

¿Qué necesito para cobrar el Seguro de Cesantía?

Para activar el beneficio, se exige cumplir con dos requisitos fundamentales:

Estar cesante, ya sea por renuncia o por despido bajo cualquier causa establecida en el Código del Trabajo o en el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública.

Tener al menos 10 cotizaciones mensuales pagadas si el contrato era indefinido o de trabajador de casa particular; o cinco cotizaciones si el contrato era a plazo fijo, por obra o servicio.

Tener cédula de identidad vigente.

Comprobante de solicitud de visación en trámite, si es extranjero.

Pasaporte junto con el Número Identificatorio para Cotización, si es extranjero y no tiene cédula.

Tener un finiquito u otro documento que acredite el término del contrato.

¿Cómo se solicita el Seguro de Cesantía?

La solicitud se realiza a través de la Sucursal Virtual del Afiliado (pulsa aquí), ingresando el RUT y la Clave Única o clave de acceso AFC.

Luego, el usuario tendrá que subir el documento que demuestra el término de la relación laboral, así como completar, revisar y enviar el formulario.

Tras la aprobación de la solicitud, la entidad notificará las fechas exactas de pago, las cuales se interrumpen automáticamente si el trabajador inicia un nuevo empleo.

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