Ángela Vivanco rompe el silencio tras quedar con arresto domiciliario total: "Me declaro inocente"

12 jun. 2026 - 18:52 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones determinó revocar la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, sustituyéndola por el arresto domiciliario total.

Tras la resolución del tribunal de alzada, Vivanco abandonó las dependencias carcelarias para trasladarse a su residencia, lugar donde deberá cumplir la nueva disposición legal mientras continúe la investigación.

Al salir del recinto penitenciario, la exmagistrada rompió el silencio ante los medios de comunicación y entregó sus primeras impresiones sobre el periodo que pasó privada de libertad. En sus declaraciones, enfatizó las dificultades físicas que implica enfrentar el encierro.

"No es fácil estar encerrado"

Vivanco describió el impacto de la reclusión y destacó que "no es fácil estar encerrado, es complicado, una persona que tiene la salud que tengo yo, así que ha sido complicado".

Asimismo, detalló su rutina en la cárcel, aclarando que se mantuvo en un régimen diferenciado respecto a la delincuencia común. "Las personas que estamos imputadas estamos en una sección aparte, así que tuve la oportunidad de convivir con dos personas que estaban imputadas y no con toda la población penal", explicó.

A pesar de contar con este resguardo normativo y de seguridad, reiteró que la experiencia general se vio agravada por sus problemas físicos: "Tengo un estado de salud que no es bueno y ha sido difícil".

Buscará declarar ante la Fiscalía

A pesar del complejo escenario que enfrenta, la exautoridad judicial se mostró firme en su postura respecto a los cargos que se le imputan, reafirmando tajantemente su posición frente a los tribunales. "Yo como siempre se los he dicho, me declaro inocente", manifestó.

Finalmente, Vivanco adelantó cuáles serán los siguientes pasos dentro de su estrategia judicial, manifestando su total disposición para colaborar con el Ministerio Público, aunque dijo que aún espera la oportunidad de entregar su testimonio oficial. "Tengo pedido a través de mi abogado, declarar en mi juicio, así que espero declarar pronto y darle todos los detalles a la Fiscalía. No tengo fecha todavía de declaración solicitada", concluyó antes de retirarse a cumplir su arresto domiciliario total.

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