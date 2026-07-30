Aprueban construcción de edificio "multifamily" en mall de La Florida: Tendrá departamentos y locales comerciales

30 jul. 2026 - 17:06 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) dio luz verde a una nueva alianza entre Mallplaza y Rentas y Desarrollo Inmobiliario (RDI), empresa ligada al grupo Salfacorp, para impulsar un proyecto de viviendas en Mallplaza Vespucio, en La Florida.

De acuerdo a La Tercera, la iniciativa busca desarrollar un edificio multifamily, un modelo inmobiliario enfocado en departamentos destinados a la renta residencial, en un sector que ya cuenta con servicios, conectividad e infraestructura.

El gerente general de RDI, Augusto Coello, destacó que la asociación permitirá "combinar capacidades complementarias (...) Mallplaza participa desde su experiencia en la creación y operación de centros comerciales consolidados, mientras que RDI aporta su conocimiento del mercado residencial".

¿Cómo será el proyecto?

El proyecto contempla una inversión de US$27 millones y considera la construcción de una torre de 27 pisos con cerca de 300 departamentos. Además, incorporará espacios comerciales dentro del desarrollo.

La futura edificación contará con diversas áreas comunes, entre ellas piscina, gimnasio, cowork, sky bars, salón gourmet, pet spa y lavandería. También incluirá 343 metros cuadrados destinados a locales comerciales.

Según el citado medio, aunque los permisos de edificación ya fueron aprobados, las obras todavía no comienzan. La construcción está proyectada para iniciar durante agosto y tendría un plazo estimado de ejecución de 24 meses.

"Permite fortalecer a Mallplaza Vespucio como un punto neurálgico"

"Este primer proyecto multifamily no solo consolida nuestros activos como ecosistemas integrales, sino que permite fortalecer a Mallplaza Vespucio como un punto neurálgico de la ciudad", afirmó Ramón Ortúzar, gerente de desarrollo y portafolio de la compañía.

La alianza también se suma a otros movimientos de Salfacorp en el negocio multifamily. La empresa previamente se vinculó con Vivo para desarrollar un proyecto en Ñuñoa que contempla departamentos para arriendo y apart hotel, con una inversión cercana a los US$200 millones.