Bencinas seguirían al alza: Así quedarían los precios tras el próximo ajuste de agosto, según proyecciones del mercado

30 jul. 2026 - 09:29 hrs.

¿Qué pasó?

El precio de los combustibles volvió a subir esta semana en Chile. La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó el miércoles pasado que el litro de la bencina de 93 y de 97 octanos se incrementará $32,9, mientras que el diésel subirá $28,5, en medio de la escalada del conflicto armado en Medio Oriente y su efecto en el mercado del petróleo.

Con este reajuste se corta la breve racha de dos bajas consecutivas que había registrado el precio de los combustibles en el país, luego de que la guerra en Irán diera señales de tregua: la semana del 17 de junio la bencina bajó en promedio $95 por litro y el diésel $155, y la semana del 8 de julio la gasolina retrocedió otros $100 en promedio.

Nuevos valores en surtidor

Con el alza de esta semana, la bencina de 93 octanos quedará en $1.394 en promedio en la Región Metropolitana y en $1.443 a nivel país. La de 97 octanos llegará a $1.490 en la capital y a $1.521 en el promedio nacional. El diésel, por su parte, subirá a $1.107 en la RM y a $1.110 en el resto del territorio.

Estos valores se acercan nuevamente a los registrados en marzo, cuando el gobierno decretó un fuerte traspaso al precio final: en esa oportunidad la bencina de 93 octanos había llegado a $1.529 y la de 97 a $1.641, mientras el diésel se ubicó en $1.493.

Desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente, la bencina de 93 octanos acumula un alza de $229,8 por litro, la de 97 octanos de $239,2, y el diésel de $209.

¿Cuánto podría subir la bencina en agosto?

La volatilidad del precio del petróleo —que el miércoles llevó al WTI a saltar 7%, hasta los US$84,78 el barril, y al Brent a subir 7,55%, hasta los US$88,28— mantiene en vilo las proyecciones para las próximas semanas.

Según estimaciones del mercado, de mantenerse los actuales niveles del petróleo, existe una alta probabilidad de que se registre un nuevo reajuste el 20 de agosto, que podría situarse entre $30 y $36 por litro para las gasolinas, y en torno a los $34 para el diésel, dependiendo de la evolución del tipo de cambio y del valor del crudo en las próximas semanas, de acuerdo con Pulso.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que el actual mecanismo de ajuste está por debajo de lo que exigirían los precios internacionales, afirmando que "está significando un esfuerzo fiscal muy grande, que no se puede sostener si siguen así (los precios del petróleo)".

La parafina, en tanto, no registró variaciones esta semana, ya que se mantiene subvencionada y congelada bajo las reglas del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (Feep) desde el alza histórica de marzo.

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