Expertos proyectan nueva alza en las bencinas para fines de julio: ¿Cuánto subirían los combustibles?

22 jul. 2026 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

Las bencinas podrían volver a subir a fines de julio, luego de registrar dos bajas consecutivas durante las últimas semanas. Aunque el próximo ajuste aún no es oficial, expertos proyectan que los combustibles registrarían un incremento.

Ahora bien, esta alza se concretaría durante la última semana de julio, ya que este miércoles 22 ENAP publicó su informe semanal en que no se registraron cambios en el valor de los combustibles.

¿Cuánto subirían las bencinas?

Según la proyección realizada por la empresa Regum, la gasolina de 93 octanos aumentaría alrededor de $30 por litro, mientras que el diésel lo haría entre $28 y $32 por litro.

Sin embargo, la cifra definitiva recién se conocerá el miércoles 29 de julio, cuando Enap publique su informe semanal, el que comenzará a regir desde el jueves 30.

Eso sí, el monto definitivo dependerá de la evolución que tengan durante los próximos días el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio y una eventual intervención del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

¿Por qué volverían a subir los combustibles?

El gerente comercial de Regum, Andrés Álvarez, explicó que existen dos factores principales detrás de esta proyección que actúan al mismo tiempo.

"El primero es el petróleo: el crudo ha subido por la tensión en el Estrecho de Ormuz, uno de los pasos más importantes para el transporte de crudo a nivel mundial", señaló.

A ello se suma el valor del dólar, que se ha mantenido por sobre los $920 durante las últimas semanas. Como Chile importa petróleo y las compras se realizan en esa moneda, un tipo de cambio elevado también encarece el precio de los combustibles.

El alza no afecta solo a quienes se movilizan en auto. El diésel es el combustible que mueve a los buses y a los camiones, así que un ajuste sostenido termina encareciendo también el pasaje del transporte público y el precio de los productos que llegan en camión a supermercados y ferias.

¿Qué rol cumple el Mepco?

El ejecutivo recordó que el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) busca amortiguar las fuertes variaciones en los valores de las bencinas y el diésel.

Sin embargo, explicó que desde marzo el sistema modificó sus parámetros de cálculo, reduciendo de 21 a cuatro semanas el período utilizado para promediar el precio de referencia, lo que disminuye su capacidad para contener alzas importantes.

Pese a ello, la proyección aún podría cambiar, ya que no se descarta que el Ministerio de Hacienda vuelva a intervenir el precio de referencia del Mepco antes del próximo ajuste, tal como ocurrió en marzo.

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