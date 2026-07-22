Se acerca sistema frontal con vientos de hasta 100 kilómetros por hora: Se extendería a la madrugada del viernes

22 jul. 2026 - 15:20 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en Meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, anticipó este miércoles la llegada de un nuevo sistema frontal a la zona centro sur del país, el que alcanzará a registrarse en Santiago, aunque de manera más bien débil.

El experto destacó que el evento contempla desde la región de Ñuble a los Lagos, con vientos que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en la zona de la costa.

El pronóstico de lluvia en la capital

Sepúlveda adelantó que "algo de eso tocaremos en la capital, pero muy débil, lo mismo que en Valparaíso, con chubascos", por lo que no se tratará de una cuantiosa lluvia en Santiago.

Dicho lo anterior, indicó que "el temporal será de Maule y Ñuble hacia el sur, hasta la madrugada del viernes".

El tiempo en Santiago

El especialista detalló que el viernes se espera una máxima de 18°C en Santiago y que el sábado los termómetros alcanzarán los 16°C, con probabilidad de precipitaciones en la cordillera y precordillera.

"El domingo habrá cielo cubierto, esperando la probabilidad de nuevo de precipitaciones hacia la jornada del lunes", añadió.

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