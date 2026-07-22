Investigan hallazgo de un cuerpo en el río Copiapó: Víctima sería un trabajador que habría sido arrastrado por el caudal

22 jul. 2026 - 16:22 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este miércoles, detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI Copiapó, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional (Lacrim), y en coordinación con la Fiscalía de Atacama, concurrieron hasta el sector de Pabellón Bajo, en la comuna de Tierra Amarilla, para realizar las diligencias correspondientes tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en el río Copiapó.

Las diligencias de la PDI

El comisario Andrés Bugueño, de la BH Copiapó, detalló el procedimiento: “A solicitud del Ministerio Público, la BH Copiapó junto a peritos del Lacrim, se trasladaron hasta la localidad de Pabellón Bajo en la comuna de Tierra Amarilla, a objeto de realizar las primeras diligencias por el hallazgo de un cuerpo en la ribera del río Copiapó".

"Los antecedentes preliminares dan cuenta de que la víctima sería un trabajador de un predio agrícola, quien por motivos que se desconocen hasta el minuto, intentó cruzar el río en horas de la noche, siendo su cuerpo arrastrado por el caudal, esto por las intensas lluvias que han afectado a la zona", agregó la autoridad de la PDI, para luego recalcar que “en horas de la madrugada su cuerpo fue encontrado en esta zona. Las diligencias están aún en desarrollo, puesto que no se maneja la identidad de la persona”.

De acuerdo con las indagatorias realizadas en el sitio del suceso, no habría existido intervención de terceras personas en el hecho. La principal hipótesis que maneja la PDI apunta a una asfixia por inmersión, causa que deberá ser confirmada mediante la autopsia que realizará el Servicio Médico Legal.

Por su parte, el fiscal adjunto de Copiapó, Guillermo Zárate Chacana, indicó: “Tras el hallazgo del cuerpo, un hombre adulto de nacionalidad boliviana, se ordenó la concurrencia de la Brigada de Homicidios y peritos de Lacrim de la PDI y funcionarios del SML, mientras que la causa será derivada a la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional para trabajar en el caso”.

Todo sobre Sistema frontal