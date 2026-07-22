Importante minera busca trabajadores: Revisa las ofertas laborales disponibles y cómo postular

22 jul. 2026 - 17:00 hrs.

La compañía minera Sierra Gorda SCM mantiene abiertas ofertas laborales para profesionales y técnicos interesados en desempeñarse en la industria minera dentro de la región de Antofagasta. La faena, reconocida por ser pionera en la minería de baja ley, ofrece puestos en la zona norte del país.

La postulación se realiza en línea a través del portal de empleos de la compañía en Laborum, donde se detallan las funciones, requisitos y condiciones específicas para cada uno de los cargos.

Ofertas laborales disponibles en Minera Sierra Gorda

Entre los puestos de trabajo abiertos actualmente en la región de Antofagasta destacan los siguientes:

Operador/a Equipos Mina (Área Operaciones Mina)

(Área Operaciones Mina) Ingeniero/a de Confiabilidad Operacional

¿Cómo postular a las vacantes?

Para acceder a cualquiera de las convocatorias, los interesados deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal de empleos oficial de Sierra Gorda SCM en Laborum (o cliqueando aquí).

Seleccionar el puesto de interés para revisar en detalle el perfil requerido, funciones y experiencia necesaria.

para revisar en detalle el perfil requerido, funciones y experiencia necesaria. Hacer clic en el botón "Postularme" e iniciar sesión con la cuenta del portal (o crear una clave nueva si es la primera vez que se ingresa).

e iniciar sesión con la cuenta del portal (o crear una clave nueva si es la primera vez que se ingresa). Adjuntar el currículum vitae actualizado y responder las preguntas del formulario de postulación.

Las ofertas de empleo en la industria minera suelen tener plazos acotados debido a la gran demanda. Por ello, es recomendable completar la postulación lo más rápido posible.

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