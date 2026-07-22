Cuentas de agua subirán en tres regiones desde septiembre: Revisa cuánto aumentarán y por qué

22 jul. 2026 - 17:35 hrs.

¿Qué pasó?

Los clientes de Essbio en las regiones del Biobío, Ñuble y O'Higgins verán un aumento en sus cuentas de agua potable a partir del próximo 14 de septiembre, luego que entre en vigencia el nuevo proceso tarifario definido por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS).

El ajuste será de 5,25% y regirá durante el período 2026-2031, según informó el organismo, que explicó que la medida busca asegurar el financiamiento de obras para enfrentar la creciente variabilidad climática y garantizar la continuidad del servicio.

La actualización tarifaria beneficiará a cerca de 921.561 hogares de las tres regiones y contrasta con el proceso anterior (2021-2026), cuando las tarifas registraron una baja de 1,3% debido a un escenario económico distinto y una crisis hídrica menos severa.

¿Cuánto subirán las cuentas de agua?

Como referencia, la Superintendencia entregó ejemplos del impacto que tendrá el alza según el monto actual de la cuenta:

Consumo bajo: una cuenta de $10.000 pasará a $10.525 , es decir, un aumento de $525.

, es decir, un aumento de $525. Consumo medio: una cuenta de $20.000 subirá a $21.050, equivalente a $1.050 adicionales.

Consumo alto: una cuenta de $30.000 aumentará a $31.575, lo que representa $1.575 más.

¿Por qué aumentarán las tarifas?

La SiSS explicó que el incremento responde al alza en los costos de los insumos básicos del servicio sanitario, fenómeno que también ha impulsado reajustes en otras zonas del país.

De hecho, durante este año ya se han registrado aumentos cercanos al 5% en la Región Metropolitana, Los Ríos y Los Lagos, mientras que en La Araucanía el ajuste alcanzó un 4,8%.

Buscan financiar obras para enfrentar la crisis hídrica

Desde la Superintendencia señalaron que las regiones del Biobío, Ñuble y O'Higgins enfrentan con mayor frecuencia eventos climáticos extremos, como la sequía prolongada, episodios de alta turbiedad en los ríos e incendios forestales de mayor intensidad, factores que pueden afectar la producción y el suministro de agua potable.

Por ello, el nuevo marco tarifario contempla el financiamiento de infraestructura ya construida y de nuevas obras que se ejecutarán durante los próximos cinco años, con el objetivo de reforzar la seguridad hídrica y asegurar la continuidad del servicio para las ciudades abastecidas por Essbio.