Exitosa cadena uruguaya de comida china aterriza en Chile: Conoce dónde abrirá su primer local

21 jul. 2026 - 14:59 hrs.

¿Qué pasó?

Chile sumará un nuevo actor al rubro gastronómico con la llegada de Wantán, una cadena uruguaya especializada en cocina china contemporánea que iniciará su expansión internacional con la apertura de su primer restaurante en nuestro país.

Su propuesta incorpora cocina a la vista, diseño y una experiencia distinta a la de los restaurantes chinos tradicionales.

Wantán fue fundada en 2019 por Christian Lewkowicz y María Laura Lussich en Punta del Este, Uruguay. La compañía ha registrado un crecimiento cercano al 11% anual en dicho país y actualmente atiende a alrededor de 7.800 clientes al mes.

¿Dónde abrirá Wantán en nuestro país?

El debut de la marca será en Reñaca, en la comuna de Viña del Mar. Además, antes de que termine el año contempla inaugurar un segundo local en Santiago, como parte de su plan de crecimiento regional.

Cabe destacar que, para concretar su llegada a Chile, la empresa optó por asociarse con empresarios nacionales mediante una sociedad denominada La Isla, en lugar de utilizar el sistema de franquicias.

Con este modelo, los fundadores mantendrán participación en las decisiones estratégicas y en el desarrollo de la marca.

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Además de su oferta gastronómica, la empresa ha desarrollado bebidas de marca propia y trabaja en una línea de productos congelados, con la que proyecta ampliar su presencia en otros canales de venta como supermercados durante los próximos años.

Tras su desembarco en Reñaca y la futura apertura en Santiago, los fundadores adelantaron que la expansión internacional continuará con nuevos mercados, aunque por ahora Chile será el primer paso fuera de Uruguay.