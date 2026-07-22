Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Alerta

Temblor afecta a la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

¿Qué pasó?

La tarde de este miércoles 22 de julio, a las 13:34 horas, un temblor de magnitud 4,9 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 45 km al suroeste de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 110 km.

Ir a la siguiente nota

Lo más visto de Nacional

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor

Leer más de

Notas relacionadas