Temblor afecta a la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La tarde de este miércoles 22 de julio, a las 13:34 horas, un temblor de magnitud 4,9 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 45 km al suroeste de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 110 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
Leer más de