De protagonista de teleseries a emprendedor: Así es el negocio de Julio Milostich
- Por Paz Morales
Julio Milostich, quien encarnó al emblemático José Luis Echeñique, protagonista de la recordada teleserie El Señor de la Querencia, tiene un emprendimiento centrado en una reconocida preparación chilena.
Se trata de Empanadas La Querencia, negocio que el actor comenzó en 2020 en plena pandemia.
Lo que partió como una manera de enfrentar la difícil situación que enfrentó el mundo de la interpretación durante el confinamiento, se ha convertido en un exitoso negocio con una tienda física en Ñuñoa.Ir a la siguiente nota
De actor a maestro panadero
Milostich, que tiene una extensa carrera en el mundo de la actuación, se vio afectado por el estancamiento de oportunidades en su rubro durante la cuarentena, lo que lo motivó a explorar otra faceta en el área gastronómica.
Pese al crecimiento del negocio, el intérprete le aseguró recientemente a Pagina 7, que él sigue participando directamente en la preparación de sus productos: "Hago lo esencial, lo fundamental, que le da sabor a mis empanadas, que es el pino ".
Al respecto, agregó: "Para eso siempre estoy, siempre voy a tener que tener un tiempo porque es la priedra angular de la cosa".
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En sus inicios, Milostich vendía las empanadas a través de su cuenta de Instagram y también abastecía a distintos locales. Sin embargo, en diciembre de 2025 dio un nuevo paso con la apertura de su tienda ubicada en Presidente Batlle y Ordóñez 4760, en la comuna de Ñuñoa.
Pese a su faceta como emprendedor, el actor no ha dejado de lado su carrera artística. Recientemente fue confirmado como uno de los participantes del próximo programa de CHV, Fiebre de Canto.
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