"Me apedrearon en la calle": La revelación de Estefanía Marquis en "Volverías con tu ex? 2" sobre el racismo del que fue víctima

22 jul. 2026 - 08:20 hrs.

Una de las dinámicas más emotivas de Volverías con tu ex? 2 llegó de la mano de Julio César Rodríguez, quien se presentó en la casona para invitar a los participantes a conectar con su infancia y con los momentos que más los marcaron. Lo que siguió fue una serie de confesiones que dejaron a todos en silencio.

Estefanía Marquis fue una de las que más abrió el corazón. Compartió una historia de dolor que cargó durante años y que todavía le cuesta pronunciar sin quebrarse, porque toca una herida que va mucho más allá del encierro.

La historia de Estefi

Contó que, tras volver desde Panamá junto a su madre, llegó a un colegio donde era la única niña afrodescendiente. Esa diferencia, que debería haber pasado desapercibida, se convirtió en el blanco de un bullying cruel que la marcó profundamente durante su infancia.

El episodio más traumático ocurrió cuando tenía 14 años. "Sufrí racismo, una vez me apedrearon en la calle cuando tenía 14 años", relató Estefanía, con la voz entrecortada, mientras las lágrimas no tardaron en aparecer frente a sus compañeros.

Lo que describió a continuación fue el retrato de una niña que no encontraba referentes en ningún lugar. "Ni siquiera existía internet para poder ver que existían más niñas como yo, mi color de pelo, mi color de piel", dijo, poniendo en perspectiva lo sola que se sintió en ese momento de su vida.

Marquis recordó cómo esa sensación de ser diferente la acompañaba en cada momento del día, incluso en los detalles más pequeños. "Yo miraba a mis compañeras y decía por qué soy tan distinta, todas mis compañeras eran más blancas, con pelo liso y yo era más alta, crespa, morena, siempre iba atrás en la fila por mi altura", contó.

Una herida que tarda en sanar

La crueldad de sus pares dejó una marca que tardó mucho tiempo en sanar. "Fueron muy crueles los niños conmigo en ese minuto", reconoció, dejando en claro que ese período no fue simplemente difícil sino genuinamente traumático para ella.

Pero el relato de Estefanía no terminó en el dolor. Lo que comenzó como una herida abierta cerró con un mensaje de reconciliación consigo misma que emocionó a todos los presentes en la casona.

"Lo aprendí con el tiempo a soltar y hoy puedo usar mi pelo de forma orgullosa, amo mis rulos, amo mi raza", dijo, en una frase que resume un camino largo y difícil hacia la aceptación propia.

Y cerró con una reflexión que apuntó directamente al origen del problema. "Qué lata haber ido contra eso por tanto tiempo por un estigma que me entregó la sociedad de que la barbie tenía que ser rubia y de pelo liso", dijo Marquis, poniendo en palabras algo que muchas personas han sentido pero pocas se atreven a decir tan abiertamente.

El momento de Estefanía en Volverías con tu ex? 2 fue uno de los más conmovedores de la temporada, y recordó que detrás de cada participante hay una historia que va mucho más allá de lo que se ve en pantalla.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2