Volverías con tu ex? 2 capítulo 11 EN VIVO: Rai destroza a Jean Paul Pineda, Sofía vs. Estefi y tina con hielo

22 jun. 2026 - 21:30 hrs.

Esta noche llega el capítulo 11 de Volverías con tu ex? 2 y viene cargado. Raimundo Cerda se desahogará sobre su relación con Faloon Larraguibel y lanzará una dura opinión sobre Jean Paul Pineda. Sofía Latorre y Estefi Marquis irán cara a cara con insultos sin filtro. Y en la actividad de la tina con hielo, los participantes del reality de Mega deberán escuchar verdades mientras se congelan.

Lo que viene esta noche

El capítulo muestra una nueva discusión entre Sofía Latorre y Estefi Marquis, donde la Pantera le dirá que es una "ordinaria" y que por eso no la quisieron presentar formalmente a la mamá de Rai. Sofía la desafiará a decírselo cara a cara y Estefi no echará pie atrás.

Más tarde, Rai Cerda se abrirá con Yasmín Valdés sobre su relación con Faloon Larraguibel, el rol que asumió con sus hijos y lo que piensa de Jean Paul Pineda. Además, se realizará una competencia individual de mujeres entre Sofía Latorre, Hurubachi Pardo y Estefi Marquis, y la actividad de la tina con hielo donde los participantes se dirán sus verdades.

Cuándo y dónde ver el capítulo 11 de Volverías con tu ex? 2

El capítulo 11 de Volverías con tu ex? 2 se emite esta noche por Mega. El programa puede seguirse en vivo y de forma gratuita a través de Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2