La pérdida que golpea a Mafe Bertero: "Dejas un vacío gigante"

11 ag. 2026 - 17:04 hrs.

¿Qué pasó?

Un complejo y emotivo momento atraviesa la actriz e influencer Mafe Bertero, quien utilizó sus redes sociales para dar a conocer el triste fallecimiento de un querido miembro de su hogar: su perrita Nany, quien la acompañó durante 14 años.

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido compartió un carrusel con imágenes para homenajear a su mascota y expresar la pena por su partida, la cual ocurrió este lunes 10 de agosto.

Un emotivo mensaje de despedida

En su publicación, la intérprete dedicó sentidas palabras para reflexionar sobre el impacto de perder a su masota y el proceso de duelo que vive junto a su familia.

“Quienes han visto partir a su fiel compañero podrán empatizar con la tristeza y el vacío que dejan en nuestras vidas, pero aun en el dolor, hay agradecimiento por el tiempo que nos acompañaron”, manifestó la joven, destacando la importante contención emocional que le brindó Nany desde que llegó a su vida en junio de 2012.

Asimismo, la influencer recordó divertidos momentos junto a su mascota, como sus ladridos y sus particulares interacciones con la gata “Mimi”, asegurando que “para ser tan pequeñita, su amor era gigante y trascenderá por siempre”.

El reencuentro en sus palabras

Para cerrar su sentido homenaje, Bertero dedicó unas últimas líneas, recordando también a otro perro de la familia que falleció antes.

“Sé que estás con mi Hulk y que por fin te reencontraste con tu amor. Te extrañaremos y nos reencontraremos en algún momento y lugar”, concluyó la actriz.