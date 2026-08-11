Remate de departamentos desde las 300 UF este 12 de agosto: Revisa las ubicaciones y cómo participar

11 ag. 2026 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

Para quienes buscan acceder a una vivienda con valores por debajo del mercado tradicional, este miércoles 12 de agosto se llevará a cabo una nueva jornada de subastas públicas a través de la plataforma Remates Macal, evento que pondrá a disposición un catálogo total de 41 inmuebles en distintas regiones del país.

Dentro de la nómina destacan unidades con precios mínimos que parten en las 300 UF (aproximadamente $12 millones de pesos), perfilándose como una alternativa atractiva tanto para inversión como para vivienda propia.

Las propiedades en remate este miércoles

Entre los inmuebles fijados para la jornada de este 12 de agosto figuran opciones en la Región Metropolitana y zonas estratégicas del norte, centro y sur de Chile:

Estación Central (Región Metropolitana) – Desde 300 UF – Dirección: Nicasio Retamales 115, Depto. 2304, Torre Oriente.

Alto Hospicio (región de Tarapacá) – Desde 400 UF – Dirección: Ruta A-616 3568, Depto. 402, Edificio 11.

Viña del Mar (región de Valparaíso) – Desde 600 UF – Dirección: Lago Zenteno 1615, Depto. 87.

Puerto Montt (región de Los Lagos) – Desde 750 UF – Dirección: Pailahuen 1937, Depto. 408, Edificio D.

Garantía para postular: $4.000.000.

¿Cómo participar en el proceso digital?

La licitación se gestiona íntegramente a través del sitio web de Macal cumpliendo con los siguientes pasos:

Inscripción previa: Buscar la propiedad de interés dentro del portal web y seleccionar la opción "Inscríbete a la subasta". Validación de cuenta: Ingresar con RUT y contraseña o completar el registro de usuario nuevo. Abono de garantía: Es requisito depositar la garantía previa fijada para el inmueble (de $4.000.000 en estos casos) mediante transferencia bancaria, Transbank o Servipag. En caso de no adjudicarse la postura, el monto se restituye en su totalidad. Puja en directo: Durante la jornada del 12 de agosto, los usuarios habilitados deben ingresar a la sección "Subasta en vivo" del sitio web para realizar las ofertas en tiempo real.

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