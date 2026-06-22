"Mosquita muerta": Estefi Marquis y Sofía Latorre desatarán feroz enfrentamiento en nuevo capítulo de "Volverías con tu ex? 2"

22 jun. 2026 - 12:09 hrs.

Estefi y Sofía desatarán un feroz enfrentamiento en el capítulo 11 de “¿Volverías con tu ex? 2” que se estrena este lunes, en una nueva jornada marcada por tensiones, discusiones y revelaciones dentro del reality de Mega.

La fuerte discusión entre Sofía Latorre y Estefi Marquis dará inicio al episodio, continuando una seguidilla de conflictos que han ido escalando en el encierro. “La pantera”, aún molesta con Sofía, la enfrentará con duros dichos sobre su comportamiento dentro del programa.

Sofía la desafiará a repetir sus palabras de frente, lo que dará paso a un intercambio directo sin retrocesos entre ambas. “Eres una ordinaria, mal educada, falsa”, le grita Estefi. “Tú estás acá por Kaoto”, responde Sofía cara a cara.

Siguen las tensiones entre ambas

En paralelo, el capítulo mostrará nuevas tensiones dentro de la convivencia y diversas dinámicas del reality, incluyendo una competencia individual de mujeres donde participarán Sofía Latorre, Hurubachi Pardo y Estefi Marquis.

También se desarrollará una actividad de confrontación en la que los participantes deberán definir a otro con un concepto, mientras la persona elegida escucha desde una tina con agua helada y hielo, generando momentos de alta tensión dentro del encierro.

En la dinámica de confrontación, Sofía elegirá a Estefi y la calificará como “mosquita muerta”, desatando una nueva ola de acusaciones entre ambas participantes.

En otra parte del episodio, Raimundo Cerda revelará detalles de su relación con Faloon Larraguibel y entregará su opinión sobre Jean Paul Pineada, además de referirse al vínculo con los hijos de la exchica “Yingo”.

“La Faloon me decía mucho que le sané el alma, y yo lo notaba. Es una mujer inteligente, bonita, esforzada, le dije cómo le aguantaste tanto tiempo a un h… tonto que les funciona la cabeza en el partido y después salen y son tontos. Un h… completamente indecente y que se le nota a kilómetros”, expresó en conversación con Yasmín Valdés.

A ello agregó: “Ella si no trabaja no tiene sustento. Muchas veces me vi en el papel, cuando iba a su casa, como son chicos, me puse un poco a educar (a los hijos de Faloon) para que tengan esa figura masculina real no esa figura ‘perkin’, débil, sin ningún tipo de aporte en lo absoluto”.

El episodio también incluirá nuevas nominaciones y dinámicas de convivencia que seguirán intensificando las rivalidades dentro del encierro.

El reality “¿Volverías con tu ex? 2” se transmite de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.