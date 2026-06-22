Rai Cerda destroza a Jean Paul Pineda en Volverías con tu ex? 2: "Un h? completamente indecente"

22 jun. 2026 - 10:35 hrs.

El capítulo 11 de Volverías con tu ex? 2 traerá uno de los momentos más comentados del reality de Mega: Raimundo "Rai" Cerda se desahogará con Yasmín Valdés sobre su relación con Faloon Larraguibel y de paso lanzará una demoledora opinión sobre Jean Paul Pineda, padre de los hijos de la exchica Yingo.

El desahogo de Rai sobre Faloon

Cerda habló con admiración sobre su expareja: "La Faloon me decía mucho que le sané el alma, y yo lo notaba. Es una mujer inteligente, bonita, esforzada".

Fue en ese contexto que llegó su opinión sobre el padre de los hijos de Faloon, sin filtros: "Le dije cómo le aguantaste tanto tiempo a un h… tonto que les funciona la cabeza en el partido y después salen y son tontos. Un h… completamente indecente y que se le nota a kilómetros".

La opinión más dura del encierro

El descargo de Rai Cerda en Volverías con tu ex? 2 no solo revela lo que piensa de Jean Paul Pineda, sino también la profundidad de su vínculo con Faloon Larraguibel. Una relación que, según sus propias palabras, fue mucho más que un romance y que claramente sigue presente dentro del encierro.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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