Ludmila le dice a Ballero que se acabó en Volverías con tu ex? 2: "Creo que nosotros debemos estar solos no más"

18 jun. 2026 - 20:15 hrs.

El capítulo 9 de Volverías con tu ex? 2 traerá el momento más doloroso que ha vivido la dupla más seguida del reality de Mega. Ludmila Ksenofontova le confesará a Álvaro Ballero que no sabe qué siente por él, y la conversación terminará con ambos llorando en la oscuridad de la habitación.

El desahogo de Ludmila

En el patio, Ludmila le dirá a Álvaro que no sabe si quiere seguir con las muestras de cariño dentro del encierro: "No sé si quiero andar abrazada y besarte". La respuesta de Ballero será de resignación: "Tampoco quiero ser un patético arrastrado. No te voy a mendigar más amor, voy a tomar distancia, lo que menos quiero es incomodarte".

"Quizás solo debemos dejarnos ir no más"

Pero el momento más duro llegará en la cama, cuando Álvaro intente abrazarla y Ludmila le diga entre lágrimas: "Me da pena esto. Claramente sé que podemos ser una familia bacán, pero no sé si vamos a poder ser, no sé qué siento por ti hoy. Acá no te he mirado como hombre, me bloqueo. Los niños son una cosa y yo soy otra cosa, no es por ellos, es por mí. Creo que nosotros debemos estar solos no más, y por harto tiempo".

Álvaro escuchará en silencio y responderá resignado: "Quizás solo debemos dejarnos ir no más". La abrazará para consolarla, y luego llorará en silencio con una frase que cerrará el capítulo: "Quizás es eso, gorda, que se acabó definitivamente, quizás eso es lo que sientes y es lo que te duele".

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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