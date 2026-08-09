Carne podría subir hasta 20% antes de Fiestas Patrias por dificultades de abastecimiento

09 ag. 2026 - 01:46 hrs.

¿Qué pasó?

A poco más de un mes de Fiestas Patrias, crece la preocupación por el precio que tendrá la carne durante septiembre, debido a las dificultades que enfrenta el transporte de mercadería en la frontera, sobre todo en el Paso Los Libertadores.

Según los antecedentes expuestos, hay camiones que llevan más de 20 días detenidos, situación que ha dificultado el ingreso de productos al mercado y que podría generar un impacto en los precios de cara al aumento de la demanda durante las celebraciones del 18.

Una de las estimaciones planteadas apunta a que el precio de la carne podría aumentar entre un 15% y un 20%. De concretarse, un kilo cuyo valor promedio actualmente se ubique en torno a los $10.000 podría llegar a costar entre $10.500 y $11.000.

Carne importada y problemas de abastecimiento

El escenario cobra relevancia debido al peso que tienen las importaciones en el consumo nacional. De acuerdo con los antecedentes entregados, cerca del 60% de la carne que se consume en Chile es de origen extranjero.

La carne y el pollo provienen mayoritariamente de Argentina y Brasil, por lo que las dificultades para el ingreso de camiones podrían repercutir en la disponibilidad de productos y, eventualmente, en sus valores.

En La Vega ya se han reportado problemas para encontrar algunos cortes. Entre los productos que presentan dificultades de disponibilidad se menciona el tapapecho.

Mercadería debe tomar rutas alternativas

Ante el bloqueo de la ruta habitual, parte de la carga está siendo desviada hacia otros pasos fronterizos, entre ellos Jama, en la región de Antofagasta, y otro paso ubicado en la región de Arica y Parinacota.

Este cambio de recorrido implica mayores costos asociados al transporte, la importación y el abastecimiento, por lo que podrían terminar repercutiendo en el precio final que pagan los consumidores.

Consumidores y restaurantes se adelantan

Frente a la posibilidad de un alza, algunos consumidores ya están optando por comprar carne durante agosto para congelarla y así contar con abastecimiento para Fiestas Patrias.

La estrategia también está siendo aplicada por restaurantes, que buscan anticipar sus compras y generar stock suficiente para septiembre, considerando que se trata de un período de alta demanda.

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