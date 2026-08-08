"Llevo varios años en celibato": Lisandra Silva revela su íntimo "camino espiritual" tras el nacimiento de su segunda hija

08 ag. 2026 - 22:18 hrs.

Tras algunos años alejada del medio, la modelo e influencer cubana Lisandra Silva reapareció en la televisión al transformarse en la flamante nueva incorporación del reality de Canal 13.

Durante su debut, la ex de Raúl Peralta reveló cuáles fueron las razones para incorporarse al espacio de telerrealidad y además abordó su íntimo "camino espiritual", por el cual ha permanecido célibe desde el nacimiento de su segunda hija.

"Ya casi soy Sor Lisandra"

Según contó Lisandra, la oferta para ingresar al reality llegó justo en un complejo momento personal, el cual ha estado marcado por una baja anímica y la búsqueda de nuevos proyectos profesionales.

"Lo sentí como una señal. Llevaba tiempo hablándole a Dios porque necesitaba algo que me devolviera el propósito. Fue como si Dios me hablara", declaró al incorporarse la programa.

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La cubana también reveló una decisión muy personal, ya que aseguró que por ahora está enfocada en sí misma y que no tiene la necesidad de buscar una pareja.

"Entro solterísima, ya casi soy Sor Lisandra. Llevo varios años en celibato por decisión propia. Desde que nació mi segunda hija inicié un camino espiritual muy bonito y hoy prefiero seguir encontrándome conmigo misma antes que buscar una pareja", reveló.

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