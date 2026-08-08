"No se registraron personas lesionadas": Bus eléctrico RED queda completamente calcinado tras incendiarse en Providencia

08 ag. 2026 - 20:28 hrs.

¿Qué pasó?

Gran preocupación generó la tarde de este sábado el incendio de un bus eléctrico del sistema RED Movilidad en la comuna de Providencia, Región Metropolitana. Afortunadamente, el hecho no dejó personas lesionadas.

"No se registraron personas lesionadas"

El capitán Cristóbal Escobar, de la 19° Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), explicó que el siniestro ocurrido en Los Conquistadores con Pedro de Valdivia Norte desplazó a voluntarios de ocho compañías.

"El microbús venía con pasajeros, los cuales fueron evacuados oportunamente. No se registraron personas lesionadas", informó de entrada el capitán Escobar.

"Actualmente, el siniestro está siendo investigado por nuestro Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Santiago", agregó al explicar que antes de retirar el bus "se tiene que determinar el origen y la causa".

Bus queda completamente calcinado

Luego de que se controlara la emergencia, Meganoticias tuvo acceso a videos que muestran cómo quedó el bus incendiado, el cual terminó completamente calcinado.

La mayor afectación se dio en la parte delantera de la máquina —en donde según las imágenes previas habría comenzado el incendio—; sin embargo, el interior completo del bus se vio afectado por el fuego.

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