Gigantesco incendio en Quilicura: Fuego está circunscrito y piden el cierre de la empresa Panimex

05 ag. 2026 - 13:49 hrs.

¿Qué pasó?

El incendio que desde la noche del martes afecta a la empresa Panimex, en la comuna de Quilicura, continúa siendo combatido por varios voluntarios de Bomberos durante este miércoles.

Sin embargo, durante la tarde se informó un avance clave en la emergencia: el fuego ya se encuentra circunscrito al sector donde aún permanecen llamas y el foco activo no reviste toxicidad, ya que la zona donde estaban almacenados los materiales más peligrosos fue controlada.

Si bien se indicó que no se puede descartar completamente la presencia de sustancias en el humo que aún emana desde el recinto, actualmente los equipos trabajan sobre una zona donde principalmente se está quemando plástico y que el combate se realiza de forma controlada para evacuar lentamente los químicos presentes y evitar explosiones.

Municipio pide el cierre de Panimex

En medio de la emergencia, el administrador municipal de Quilicura, Mauricio Maldonado, sostuvo que el municipio había advertido con anterioridad sobre eventuales problemas en la empresa y reiteró la necesidad de adoptar medidas más severas.

"Nosotros hemos realizado fiscalización, no nos han dejado entrar, en la cual nosotros hemos solicitado fiscalización para poder argumentar también el impacto ambiental que tiene este tipo de empresa, porque acá no es la primera vez que ocurre esto en este lugar, es la cuarta vez que ha tenido este mismo acontecimiento en la empresa", afirmó.

Maldonado explicó que en abril de 2026 el municipio envió un oficio a la Seremi de Salud solicitando una fiscalización conjunta, luego de recibir denuncias por un eventual mal manejo de residuos, contaminación y problemas ambientales.

Sin embargo, aseguró que los funcionarios municipales no pudieron ingresar al recinto porque no les permitieron el acceso y que la inspección conjunta finalmente no se concretó. En ese contexto, desde el municipio insistieron en que la empresa no debiera continuar operando tras registrar su cuarto incendio desde 2013.

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