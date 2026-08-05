¿Te despiertas siempre a las 3 de la mañana?: Doctora explica por qué ocurre y cuándo puede ser una señal de alerta

05 ag. 2026 - 11:28 hrs.

Despertarse a las 3 de la madrugada y tener dificultades para volver a dormir es una experiencia común para muchas personas. Sobre este fenómeno habló la doctora Carolina Aguirre, especialista en medicina del sueño de la UC Christus, quien explicó en Mucho Gusto que, en la mayoría de los casos, se trata de un proceso fisiológico normal relacionado con el funcionamiento del organismo durante la noche.

La especialista señaló que el llamado "despertar de las 3 de la mañana" está asociado al aumento gradual del cortisol, hormona que el cuerpo produce de manera natural. "Nosotros producimos cortisol naturalmente, pero de una manera cíclica... alrededor de las 2 o 3 de la mañana comienza lentamente a subir el cortisol y es un aviso muy sutil de que se viene el día y que debemos empezar a activarnos", explicó.

Sin embargo, precisó que ese aumento hormonal no es el único factor involucrado. "No le podemos echar solo la culpa al cortisol", advirtió, agregando que durante la madrugada el sueño también se vuelve "un poquito más frágil y fácil de interrumpir". Además, entre cuatro y seis horas después de la última comida disminuyen los niveles de azúcar en la sangre, lo que también activa distintos mecanismos del organismo.

¿Cuándo preocuparse por despertarse durante la noche?

La doctora Aguirre aclaró que despertarse ocasionalmente durante la madrugada no necesariamente es un problema. "Si uno tiene un despertar en la noche y después se vuelve a acostar, sigue durmiendo y al día siguiente despierta descansado y funciona bien en el día, no es para preocuparse", indicó.

No obstante, advirtió que la situación cambia cuando los despertares son frecuentes. "Hay pacientes que despiertan sistemáticamente cada una o dos horas, despertando cinco o seis veces por noche, y ahí, por supuesto, no descansan bien y al día siguiente lo resienten". Añadió que, en personas con insomnio crónico, el aumento del cortisol puede adelantarse, provocando que el despertar de las 3 de la mañana no sea transitorio y termine en un desvelo prolongado.

Las recomendaciones para dormir mejor

Consultada sobre cómo evitar estos despertares, la especialista sostuvo que no existe una forma natural de retrasar el aumento del cortisol y recomendó enfocarse en una buena higiene del sueño. "Lo primero es cuidar el sueño... es una inversión. Un buen sueño es como un súper poder", afirmó.

Entre las medidas que sugirió están reducir la intensidad de las actividades al final del día, bajar las luces, escuchar música tranquila, conversar y dejar de lado el teléfono antes de dormir.

Si pese a estos cambios, los despertares persisten y afectan el descanso, recomendó consultar con un especialista, ya que el tratamiento de primera línea para el insomnio es la terapia cognitivo-conductual y no necesariamente el uso de medicamentos.