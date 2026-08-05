Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿Quiénes reciben el monto más alto?

05 ag. 2026 - 12:00 hrs.

Con la llegada de septiembre a la vuelta de la esquina, los trabajadores del sector público chileno ya conocen los montos y las condiciones para recibir el tradicional aguinaldo de Fiestas Patrias 2026.

Este aporte económico, de carácter legal y de entrega anual, busca aliviar el bolsillo de miles de familias durante las festividades de la chilenidad.

La actualización de estos valores fue formalizada a través de la Ley 21.806, normativa publicada en el Diario Oficial tras su aprobación parlamentaria. Esta regulación estableció el reajuste general de remuneraciones para el aparato estatal, el cual alcanzó un incremento total del 3,4%.

Dicho reajuste se implementó en dos etapas escalonadas: un primer tramo del 2% a contar del 1 de diciembre de 2025 y un 1,4% adicional a partir del 1 de junio de 2026, lo que determinó los nuevos valores de los aguinaldos y beneficios sociales vigentes.

¿Quiénes reciben el monto más alto del beneficio?

El criterio de distribución del aguinaldo de Fiestas Patrias en el sector público prioriza a aquellos trabajadores con tramos de ingreso líquido menores, otorgándoles un aporte superior para equilibrar el impacto en sus presupuestos familiares.

De esta forma, los tramos definidos para septiembre de 2026 son los siguientes:

Monto más alto ($91.682) : Lo recibirán de manera íntegra aquellos funcionarios públicos cuya remuneración líquida del mes de agosto de 2026 sea igual o inferior a $1.060.493. Este grupo recibe el monto máximo fijado para este año.

: Lo recibirán de manera íntegra aquellos funcionarios públicos cuya remuneración líquida del mes de agosto de 2026 sea igual o inferior a $1.060.493. Este grupo recibe el monto máximo fijado para este año. Monto segundo tramo ($63.645): Se pagará a las y los trabajadores que registren una remuneración líquida superior a los $1.060.493 al mes de agosto.

Un reajuste integral a las asignaciones del sector público

El ajuste de valores fijado no solo impactó al aguinaldo de Fiestas Patrias, sino que también actualizó el conjunto de beneficios económicos que se otorgan periódicamente a los trabajadores del Estado.

Entre ellos se contemplan el aguinaldo de Navidad, el bono de escolaridad junto a su bonificación adicional, el bono de vacaciones y los aportes mensuales asociados.

Todos los pagos correspondientes al beneficio dieciochero se efectuarán de forma directa en las liquidaciones del mes de septiembre, antes de los feriados patrios.

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