Subsidio Unificado al Empleo: ¿Cuál es el monto que entregará el beneficio?

05 ag. 2026 - 08:00 hrs.

Para agilizar los apoyos estatales y combatir la informalidad, el Gobierno anunció el Subsidio Unificado al Empleo (SUE). Esta política pública busca consolidar en una sola plataforma los incentivos económicos destinados tanto a la fuerza laboral como a las empresas del país.

La administración del beneficio está en manos del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Este organismo digitalizará por completo el sistema e integrará dos tradicionales instrumentos: el Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), estableciendo un único canal de postulación con requisitos estandarizados.

¿Qué monto entregará el beneficio?

En términos financieros, el SUE (que entra en vigencia el 1 de octubre) entregará un aporte de hasta un 20% de la remuneración bruta mensual, con un tope de $185.000 mensuales por beneficiario.

Este monto —que combina el incentivo para el trabajador y el empleador— se calculará de forma escalonada según la renta y se pagará por un máximo de 12 meses, extendiéndose a 15 meses en el caso de personas con discapacidad.

Cuatro focos prioritarios de asignación

Para optimizar el uso de los fondos públicos, el subsidio concentrará sus mayores incentivos en los grupos poblacionales que enfrentan las barreras más altas para acceder a un puesto de trabajo formal:

Mujeres

Jóvenes

Personas con discapacidad

Personas mayores

Proceso de postulación y condiciones de acceso

Olvidándose de las filas y los trámites presenciales, la solicitud del SUE se procesará 100% en línea mediante la plataforma del Sence. Dependiendo del tipo de contrato, el trámite podrá realizarlo directamente la persona contratada o la entidad empleadora.

Los requisitos clave son:

Registrar las cotizaciones de salud y previsión al día.

Estar posicionado dentro de los tramos de renta estipulados.

Formar parte de alguno de los cuatro grupos prioritarios.

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