Advierten posible alza en el precio de la carne por cierre del Paso Los Libertadores: Ya lleva 21 días sin operar

05 ag. 2026 - 08:09 hrs.

¿Qué pasó?

El prolongado cierre del Paso Los Libertadores, principal conexión terrestre entre Chile y Argentina, mantiene en alerta al gremio de camioneros ante un eventual desabastecimiento de productos y un posible aumento en el precio de la carne.

La ruta fronteriza completa 21 días cerrada debido a las intensas nevadas en la cordillera, situación que ha impedido el tránsito de camiones de carga y ha obligado a reprogramar operaciones, además de aumentar los costos para el transporte.

Gremio advierte eventual desabastecimiento

La principal preocupación apunta al abastecimiento de productos provenientes de Argentina, especialmente la carne, considerando que una gran cantidad de camiones permanece sin poder cruzar la frontera tras tres semanas de cierre.

Desde el gremio de camioneros señalaron que esta situación ha significado un incremento en los costos operacionales y modificaciones en la logística habitual, mientras las autoridades chilenas y argentinas trabajan de manera coordinada para reabrir el complejo cuando las condiciones lo permitan.

El paso seguiría cerrado durante esta semana

Las autoridades explicaron que el Paso Los Libertadores permanece cerrado desde el 15 de julio, debido a que las condiciones de seguridad y la acumulación de nieve aún no permiten habilitar el tránsito.

A ello se suma un nuevo sistema frontal que dejaría más nieve durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves, además de otro evento previsto entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, por lo que la reapertura durante esta semana aparece como poco probable.

Comerciantes y consumidores ya perciben efectos

Comerciantes señalaron que la menor disponibilidad de carne importada ha obligado a recurrir a carne nacional, cuyo valor es mayor.

Algunos consumidores también afirmaron haber observado aumentos en los precios durante los últimos días, mientras locatarios indicaron que, cuando existe escasez de productos, los valores tienden a subir.

Asimismo, se explicó que algunos transportistas deben utilizar rutas alternativas por el sur del país, lo que prolonga los tiempos de traslado y aumenta los costos de operación.