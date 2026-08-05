Anuncian cierre de icónico restaurante de Santiago tras más de 40 años: Era conocido por sus cervezas y pizzas

05 ag. 2026 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

La gastronomía y la vida nocturna del sector oriente de Santiago sufren una pérdida irreparable. Tras más de cuatro décadas de historia, el tradicional restaurante y pizzería La Leona anunció su cierre definitivo en la comuna de Las Condes.

Desde su fundación en 1982, este espacio se consolidó no solo como un punto de encuentro gastronómico, sino como un verdadero ícono cultural y social para vecinos, trabajadores y visitantes de la ciudad.

Fundado a comienzos de los años ochenta, La Leona construyó su prestigio sobre una fórmula sencilla pero imbatible: una cálida atención, una variada oferta de cervezas heladas y, fundamentalmente, sus legendarias pizzas artesanales.

Preparadas con masa casera, ingredientes frescos y combinaciones inolvidables —desde alternativas tradicionales hasta recetas propias como la Olivia o la 4 Estaciones—, sus recetas conquistaron el paladar de miles de clientes a lo largo de más de cuatro décadas de servicio ininterrumpido.

Una parada obligatoria por el restaurante

Sin embargo, el atractivo de La Leona iba mucho más allá de su propuesta culinaria. Durante las décadas de los 80 y 90, el local se convirtió en la parada obligada para miles de personas que asistían a las funciones del recordado Cine Las Condes.

Con el paso del tiempo y la modernización del sector, La Leona supo adaptarse integrando servicios de delivery y manteniendo la calidad de sus productos.

Restaurante La Leona / Las Condes

Las razones del cierre

Sin embargo, según lo informado por el cronista gastronómico Raimundo Encina (@reyfoodie en Instagram), el local anunció que bajará las cortinas.

"En su despedida, sus dueños explican que hicieron todo lo posible por mantener el restaurante y preservar los puestos de trabajo, pero que la situación económica hizo imposible continuar. Agradecen especialmente el compromiso de sus trabajadores y reconocen el impacto que esta decisión tendrá en ellos y sus familias", aseguró.

La noticia generó tristeza entre la clientela, que comentó una publicación de Encina en redes sociales. Tanto así, que algunos, incluso, pidieron ir por última vez para despedirse de este clásico del sector oriente de la capital.

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