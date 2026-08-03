Nuevo mercado de Providencia: Así es el polo gastronómico que comenzará a operar a fines de 2027

03 ag. 2026 - 08:30 hrs.

El histórico edificio del Mercado de Providencia —inaugurado originalmente en 1947 y que durante décadas albergó las oficinas de Sernatur— se encamina hacia una transformación integral.

Ubicado estratégicamente en la Avenida Providencia, entre las calles Santa Beatriz y Antonio Bellet (frente a la Iglesia de la Divina Providencia), el inmueble prepara su reapertura proyectada para fines de 2027, consolidándose como un nuevo polo gastronómico, patrimonial y social para Santiago.

Un proyecto de escala internacional con identidad local

La iniciativa es desarrollada por Patio Bellavista junto a los arquitectos Martín Lira, Sebastián Larroulet y Cristóbal Tirado, sumando como socio al Grupo Hiller (operador de Movistar Arena), informó LUN.

Nació de un concurso público impulsado en 2019 por la Municipalidad de Providencia, con un jurado presidido por la entonces alcaldesa Evelyn Matthei. La concesión a 25 años fue adjudicada en enero de 2020. El proyecto contempla una inversión de UF 295.000 (aproximadamente $11.800 millones de pesos o US$ 13,5 millones).

Según explica Álvaro Jadue, director general de Patio Bellavista y Mercado Providencia, el concepto busca inspirarse en referentes globales como La Boquería (Barcelona), el Mercado de San Miguel (Madrid) y el Time Out Market (Lisboa), integrando esa calidad de estándar mundial con la tradición barrial del sector.

Oferta gastronómica: 18 cocinerías y 4 restaurantes

Con un total de 11.313 metros cuadrados construidos (de los cuales 5.741 corresponden a superficie arrendable), el espacio estará dividido en áreas gastronómicas y de abasto tradicional.

Hall Central y cocinerías : El interior albergará un gran hall con mesas comunes y 18 cocinerías dedicadas a distintas gastronomías del mundo.

: El interior albergará un gran hall con mesas comunes y 18 cocinerías dedicadas a distintas gastronomías del mundo. Restaurantes en pisos superiores : Contará con cuatro restaurantes de mantel largo con vistas hacia la Iglesia de la Divina Providencia. Entre las propuestas confirmadas destacan una barra de ostras y mariscos, cocina francesa, gastronomía italiana especializada en pizzas y un restaurante chileno que nacerá dentro del mercado.

: Contará con cuatro restaurantes de mantel largo con vistas hacia la Iglesia de la Divina Providencia. Entre las propuestas confirmadas destacan una barra de ostras y mariscos, cocina francesa, gastronomía italiana especializada en pizzas y un restaurante chileno que nacerá dentro del mercado. Curaduría de excelencia : La selección gastronómica está a cargo del crítico Daniel Greve, director de The 50 Best Restaurants.

: La selección gastronómica está a cargo del crítico Daniel Greve, director de The 50 Best Restaurants. Terrazas y rooftops: Los establecimientos contarán con asientos a nivel de calle y espacios en azoteas (rooftop).

Un vistazo al nuevo mercado de Providencia / Municipalidad de Providencia

Mercado de abasto tradicional y vida desde temprano

El nuevo mercado mantendrá la esencia del comercio de barrio. Tendrá un área de mercado con carnicería, pescadería, quesería, cafetería y más de 15 puestos para frutas y verduras frescas.

"Este mercado va a partir muy temprano en la mañana; a las 7 ya va a tener el olor a café, a pan recién horneado, a frutas, verduras, pescados, mariscos, carne; y durante el día, a partir de las 11 de la mañana, se empezarán a prender las cocinerías", adelantó Álvaro Jadue.

Recuperación patrimonial y conectividad urbana

El diseño arquitectónico rescata elementos icónicos del edificio de 1947, como los pilares, el reloj original y la muralla de ladrillo, a la que se le retiraron tres capas de pintura mediante un delicado trabajo de restauración.

En su exterior, el proyecto incorporará una plaza abierta de más de 1.500 metros cuadrados que conectará de forma peatonal las calles Antonio Bellet y Santa Beatriz, además de habilitar más de 150 estacionamientos subterráneos y 150 bicicleteros.

Esta obra se inserta en el plan municipal "Aquí se construye una nueva Providencia". El plan contempla una inversión público-privada superior a $25.000 millones entre 2025 y 2027 para 18 obras urbanas. Entre ellas destaca la remodelación del eje Alameda-Providencia, por donde transitan a diario cerca de 2 millones de personas.

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