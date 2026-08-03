¿El "Pix chileno"? El moderno proyecto que prepara la banca para lanzar los pagos instantáneos en el país

03 ag. 2026 - 09:03 hrs.

En un esfuerzo coordinado por modernizar el sistema financiero y emular el éxito de ecosistemas internacionales como Pix en Brasil o Bizum en España, la banca chilena avanza en el desarrollo de su propia solución de pagos inmediatos e interoperables.

El proyecto, que involucra de manera reservada tanto a la banca privada como a BancoEstado, suma cerca de un año de trabajo y contempla su lanzamiento para los próximos meses, a la espera de las definiciones normativas que entregará el Banco Central de Chile durante el segundo semestre.

A diferencia del modelo brasileño —donde el propio ente emisor creó y gestiona el sistema—, en Chile el Banco Central pretende optar por un rol regulador y promotor, impulsando que sean los actores privados quienes coordinen y financien la infraestructura. Para garantizar la libre competencia y un estándar adecuado, el desarrollo se realiza junto a dos consultoras especializadas (una legal y otra técnica) bajo un protocolo de acuerdo compartido entre las instituciones financieras participantes.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

Según informa La Tercera, esta iniciativa busca facilitar y acelerar las transferencias electrónicas de fondos (TEF) cuenta a cuenta, extendiendo su uso no solo al pago entre personas (P2P), sino también al pago de personas a comercios (P2M).

Actualmente, aunque Chile fue pionero al habilitar las transferencias interbancarias inmediatas en 2008, el 76% de estas operaciones corresponden a transacciones entre personas naturales y solo un 10% se destinan a compras en comercios. Esto se debe a que realizar una transferencia tradicional requiere ingresar múltiples datos (RUT, número de cuenta, tipo de cuenta e institución financiera), lo que genera fricción y riesgo de errores al momento de realizar compras diarias.

Con la nueva plataforma, los usuarios podrán realizar pagos instantáneos en cuestión de segundos mediante dos mecanismos clave.

Uso de alias : Los usuarios podrán vincular su cuenta bancaria a un identificador simple y fácil de recordar, como el número de teléfono celular, el RUT, un correo electrónico o una cadena alfanumérica (nickname).

: Los usuarios podrán vincular su cuenta bancaria a un identificador simple y fácil de recordar, como el número de teléfono celular, el RUT, un correo electrónico o una cadena alfanumérica (nickname). Códigos QR: Se impulsará el pago mediante la lectura de códigos QR (estáticos o dinámicos) directamente en los puntos de venta de comercios.

Impacto en el mercado y reducción de costos

En la actualidad, las tarjetas de débito lideran el número de pagos cotidianos en Chile, concentrando la mayor parte de las compras presenciales gracias a la masividad de instrumentos como la CuentaRUT. Sin embargo, el nuevo esquema de transferencias inmediatas promete alterar esta dinámica.

Al tratarse de operaciones directas entre cuentas bancarias, se prescinde de la intermediación de las marcas internacionales de tarjetas (como Visa o Mastercard), lo que se traduce en un menor costo de procesamiento para los comercios y en una alternativa más eficiente y directa para los usuarios.

Etapas de implementación y regulación

Las entidades bancarias tienen planificado implementar el nuevo sistema en dos fases progresivas.

Fase 1 : Perfeccionamiento y simplificación de las transferencias P2P entre usuarios.

: Perfeccionamiento y simplificación de las transferencias P2P entre usuarios. Fase 2: Despliegue de la infraestructura para los pagos P2M en comercios.

El calendario definitivo de lanzamiento estará sujeto a los lineamientos que el Banco Central publicará próximamente. Una vez que se conozcan estas normativas, los bancos realizarán los ajustes finales para asegurar que la plataforma cumpla con los más altos estándares de seguridad, experiencia de usuario e interoperabilidad.

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