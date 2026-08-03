¿Me puedo sobregirar en mi CuentaRUT? La aclaración de BancoEstado sobre el saldo disponible

03 ag. 2026 - 09:00 hrs.

La CuentaRUT es uno de los productos bancarios más utilizados en Chile, por lo que no es extraño que muchos usuarios se pregunten si existe la posibilidad de gastar más dinero del que tienen disponible, es decir, quedar con saldo negativo o sobregirarse.

¿Me puedo sobregirar con la Cuenta RUT?

La respuesta oficial de BancoEstado es categórica: no es posible sobregirarse en la CuentaRUT, ya que se trata de una cuenta de débito simple que solo te permite girar o gastar el dinero que tengas disponible.

¿Qué pasa si intento comprar sin saldo suficiente?

Si intentas realizar una compra en un comercio, transferir dinero o hacer un giro en un cajero automático sin fondos suficientes, la transacción será rechazada de manera automática por el sistema.

A diferencia de una cuenta corriente tradicional, la CuentaRUT no posee una línea de crédito asociada ni con cupo de sobregiro. Por lo tanto, el banco no prestará dinero para cubrir una diferencia ni autorizará pagos que excedan lo que tienes guardado.

Alternativas de financiamiento con sobregiro

Para quienes requieren la opción de realizar compras a crédito o disponer de un respaldo de dinero ante emergencias (línea de sobregiro), el banco dispone de otros productos financieros.

Entre ellos se encuentran la cuenta corriente o la solicitud de tarjetas de crédito, las cuales sí cuentan con cupos de financiamiento previa evaluación comercial.

Todo sobre Cuenta RUT