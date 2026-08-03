Subsidio Eléctrico: Conoce si perteneces a los grupos priorizados

03 ag. 2026 - 20:30 hrs.

Millones de hogares podrán conocer durante agosto si fueron seleccionados para recibir el Subsidio Eléctrico, un beneficio que permitirá acceder a descuentos en las cuentas de electricidad durante el segundo semestre de 2026.

Aunque el proceso de postulación ya finalizó, existen grupos que tendrán prioridad para obtener este apoyo económico entregado por el Ministerio de Energía.

Los resultados de la quinta convocatoria estarán disponibles el próximo 12 de agosto de 2026. Quienes sean beneficiarios recibirán un descuento correspondiente a las cuentas de julio a diciembre del mismo año, el que será aplicado en seis cuotas a partir de septiembre.

¿Quiénes forman parte de los grupos priorizados?

Uno de los grupos con preferencia será el de los hogares que recibieron el Subsidio Eléctrico durante la cuarta convocatoria y que mantienen las mismas condiciones informadas anteriormente. En estos casos, podrán acceder automáticamente al beneficio durante el segundo semestre de 2026.

Además, el Ministerio de Energía priorizará a los hogares que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

Tener una persona inscrita en el Registro de Pacientes Electrodependientes, vigente a marzo de 2026. Estos hogares podrán ser considerados sin importar su tramo de calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

Pertenecer al tramo entre 0% y 40% del RSH y contar con personas que requieren cuidados por discapacidad o dependencia funcional, tener niños, niñas o adolescentes menores de 18 años; contar con personas cuidadoras o tener personas adultas mayores dentro del hogar.

La información de los hogares que fueron beneficiados en la convocatoria anterior estará precargada en la plataforma del Subsidio Eléctrico. Si hay cambios de domicilio o errores en los antecedentes registrados, los datos se podrán modificar.

Requisitos para recibir el Subsidio Eléctrico

El beneficio está dirigido a hogares que cumplan determinadas condiciones al momento de la asignación.

Para acceder, la persona que postula debe ser mayor de 18 años, ser cliente de una empresa o cooperativa concesionaria de distribución eléctrica, ya sea como propietaria o arrendataria, y encontrarse al día en el pago de sus cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026.

Además, el hogar debe pertenecer al 40% de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares. La excepción aplica para aquellos hogares donde exista una persona inscrita en el Registro de Pacientes Electrodependientes y que forme parte del RSH.

¿Cuánto dinero entrega el Subsidio Eléctrico?

El monto del descuento dependerá de la cantidad de integrantes del hogar. Para el segundo semestre de 2026, los montos establecidos son:

Hogares con un integrante: $17.346 .

. Hogares con dos o tres integrantes: $22.548 .

. Hogares con cuatro o más integrantes: $31.224.

El beneficio se aplicará sobre las cuentas de electricidad de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026.

¿Qué pasa si una persona no obtiene el beneficio?

Las personas que no resulten seleccionadas y consideren que cumplen con los requisitos podrán solicitar una revisión de sus antecedentes mediante un recurso de reposición.

La solicitud deberá realizarse con Clave Única a través del sitio web del Subsidio Eléctrico o de manera presencial en una oficina de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Energía.

El plazo para presentar este recurso será de cinco días hábiles desde la publicación de los resultados de la quinta convocatoria.

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