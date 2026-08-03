Escolares: Revisa cuándo es el último día de clases en Chile

03 ag. 2026 - 19:00 hrs.

Con la llegada del segundo semestre académico y tras el fin del receso invernal —que culminó a mediados de julio en las regiones del sur como Aysén y Magallanes—, los estudiantes, apoderados y docentes en Chile ya comienzan a revisar el calendario para planificar los últimos meses del año escolar 2026.

Según la información entregada por el Ministerio de Educación (Mineduc), las fechas estipuladas para el término oficial del ciclo lectivo varían dependiendo de la modalidad de jornada de cada establecimiento y del nivel de los alumnos. A continuación, te detallamos las fechas clave que marcarán el fin de las actividades en las aulas a nivel nacional.

¿Cuándo finalizan las clases los escolares?

El Mineduc estableció tres fechas principales para la conclusión de las clases, según las características operativas del colegio o liceo.

Establecimientos con Jornada Escolar Completa (JEC) : Para las instituciones que operan bajo este régimen, el último día de clases está fijado para el viernes 4 de diciembre de 2026.

: Para las instituciones que operan bajo este régimen, el último día de clases está fijado para el viernes 4 de diciembre de 2026. Establecimientos sin Jornada Escolar Completa : Para los establecimientos sin jornada completa, el año escolar se extenderá un par de semanas más, finalizando oficialmente el viernes 18 de diciembre de 2026.

: Para los establecimientos sin jornada completa, el año escolar se extenderá un par de semanas más, finalizando oficialmente el viernes 18 de diciembre de 2026. Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA): Para los estudiantes pertenecientes a esta modalidad de enseñanza, el cierre del año escolar se concretará el viernes 20 de noviembre de 2026.

Esta calendarización aplica de manera homogénea para todas las regiones de Chile, incluyendo la Región Metropolitana.

Situación especial para los estudiantes de cuarto medio

Un escenario particular se presenta con los alumnos que cursan cuarto medio. Debido a la preparación para el ingreso a la educación superior, este grupo de estudiantes concluye su etapa escolar de forma anticipada.

De acuerdo con la planificación oficial, los alumnos de último año de enseñanza media tendrán su último día de clases el lunes 16 de noviembre de 2026, exactamente dos semanas antes de la rendición de la Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES), fijada a partir del lunes 30 de noviembre. Este periodo busca darles tiempo para el repaso final y el cierre del año escolar.

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