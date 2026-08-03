Dos pacientes internadas en Coyhaique con sospecha de hanta serán trasladadas: "Una debe hacerlo conectada a un ECMO móvil"

03 ag. 2026 - 18:37 hrs.

¿Qué paso?

Dos pacientes con sospecha de contagio de virus hanta que permanecen internadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Coyhaique serán trasladadas durante las próximas horas a un recinto de mayor complejidad en Concepción, según confirmó uno de sus familiares.

Se trata de una mujer de 62 años y su nieta 17, y según informó el hijo de la adulta, ambas siguen requiriendo atención altamente especializada.

"Siguen estables dentro de su gravedad"

Respecto de la evolución de ambas pacientes, el familiar señaló: "Mira, siguen ellas dos estables dentro de su gravedad, pero han mostrado leves mejoras. (La menor) ha tenido más mejoras. Ella no está con respiración artificial, por lo tanto, es un muy buen indicio."

Añadió que la condición de su madre continúa siendo delicada. "También ha tenido varias mejoras en sus parámetros, sin embargo, no implica que esté fuera de riesgo. Sigue necesitando casi la misma delicadeza en el traslado, por lo tanto, no ha sido una mejora significativa ni que permita que estén fuera de riesgo, pero sí, al menos, es lo que nos ha dado a nosotros la tranquilidad de poder estar, de saber que, por lo menos, sigue peleando para poder estar bien", aclaró.

Confirman que serán trasladadas

El familiar explicó que inicialmente estaba previsto trasladar primero a la mujer adulta debido a que requería un avión equipado con ECMO móvil. Sin embargo, indicó que la llegada de ambas aeronaves modificó el orden previsto.

En un comienzo, el plan contemplaba trasladar primero a Miriam, ya que requería un avión equipado con un sistema ECMO móvil debido a la complejidad de su estado de salud.

ISP debe confirmar que casos sean positivos

A través de un comunicado, el Servicio de Salud de Aysén informó que "el Servicio de Salud de Aysén informa a la comunidad sobre la situación de dos pacientes que permanecen hospitalizadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Coyhaique, con sospecha de infección por hantavirus".

El organismo agregó que "ambas pacientes reciben atención especializada, monitoreo permanente y todas las medidas de soporte que requiere su condición clínica".

El Servicio de Salud de Aysén también precisó que "de momento, ambas necesitan ser trasladadas en avión ambulancia, y en caso de la paciente mayor de edad, ésta debe hacerlo conectada a un ECMO móvil, equipamiento altamente especializado cuya disponibilidad es limitada en nuestro país, lo que conlleva a un mayor nivel de logística para un traslado seguro y exitoso, el que se espera concretar a la brevedad".

Finalmente, el organismo informó que "paralelamente, la Autoridad Sanitaria desarrolla la investigación epidemiológica correspondiente, mientras continúa el proceso de confirmación diagnóstica por parte del Instituto de Salud Pública (ISP)".