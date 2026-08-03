La irregularidad que detectó Contraloría en Carabineros: 36 abogados tenían dos contratos por la misma función

03 ag. 2026 - 18:50 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en la contratación de funcionarios de Carabineros que se desempeñan como oficiales de justicia, tras una auditoría realizada a la Dirección Nacional de Personal de la institución.

El informe (INVE N°540 de 2025) revisó durante 2024 el cumplimiento de las jornadas laborales de los oficiales de justicia y de aquellos funcionarios contratados adicionalmente mediante resolución para desempeñar funciones transitorias bajo la modalidad conocida como CPR.

Entre los principales hallazgos, la Contraloría identificó que 36 abogados mantenían simultáneamente dos contratos de 22 horas semanales cada uno para realizar las mismas funciones, situación que contraviene la normativa y jurisprudencia vigente.

La investigación estableció que 144 abogados trabajaban como oficiales de justicia, recibiendo remuneraciones que en conjunto superaron los $5.540 millones durante 2024. De ellos, 36 tenían además un segundo contrato CPR por el que percibieron más de $1.944 millones.

Según la CGR, estos funcionarios realizaban las mismas tareas en ambos contratos, pese a que la normativa permite una contratación adicional solo cuando se trata de funciones distintas, criterio establecido en el dictamen N°13.912 de 2017.

Falta de control horario y trabajos externos

Durante las inspecciones en terreno, la Contraloría detectó que 23 de los 36 funcionarios revisados no contaban con registros de asistencia o sistemas de control horario, lo que impidió comprobar si cumplían efectivamente las jornadas por las que estaban siendo remunerados.

Por ello, Carabineros deberá ajustar las designaciones y prórrogas de funcionarios CPR que además sean oficiales de justicia, asegurando que las labores realizadas bajo esa modalidad sean distintas a las que cumplen durante su jornada institucional.

La auditoría también reveló que cinco de los 36 funcionarios con ambos contratos emitieron boletas de honorarios a particulares por más de $43 millones durante 2024. Además, 23 de los 144 oficiales de justicia emitieron boletas por más de $434 millones por actividades remuneradas ajenas a la institución.

Si bien estos trabajos adicionales no constituyen necesariamente una infracción, la falta de registros de asistencia impidió determinar si fueron realizados fuera del horario laboral correspondiente. Por ello, Carabineros deberá implementar medidas de control para verificar estas situaciones.

Pagos en exceso

Finalmente, la Contraloría detectó pagos en exceso a dos funcionarios por montos de $9.048.041 y $881.527, respectivamente. Ante esto, el organismo presentará las acciones correspondientes ante el Juzgado de Cuentas para obtener la restitución de dichos recursos.

Además, Carabineros deberá informar los resultados de la investigación disciplinaria iniciada para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.