La mujer que denunció a Daniela Bonvallet rompe el silencio y cuenta cómo terminó todo en Contraloría

17 jul. 2026 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

La situación de Daniela Bonvallet vuelve a estar en el centro de la atención luego de que saliera a la luz el testimonio de la mujer que presentó una denuncia en su contra ante la Contraloría General de la República, acusándola de presuntas irregularidades durante su período como concejala de Ñuñoa.

Según publicó Las Últimas Noticias, se trata de Jimena Covarrubias, quien trabajó junto a Bonvallet y decidió relatar cómo se conocieron, cuál era la relación laboral que mantuvieron y qué hechos terminaron por motivar la denuncia ante el organismo fiscalizador.

El caso cobró notoriedad luego de que Contraloría concluyera un sumario administrativo que acreditó una "falta de probidad" y "acoso laboral" por parte de Bonvallet, antecedentes que ahora son complementados con el relato entregado por Covarrubias al citado medio.

Cómo comenzó la relación entre Daniela Bonvallet y la denunciante

De acuerdo con LUN, Covarrubias conoció a Daniela Bonvallet en 2023, cuando ambas coincidieron en un escenario familiar complejo. La mujer aseguró que existía una relación de confianza y amistad, por lo que aceptó colaborar con la entonces concejala en distintas labores.

Siempre según el reportaje, la denunciante afirmó que incluso recibió ayuda económica de Bonvallet en un momento de dificultad personal, pero que posteriormente la relación se deterioró. En ese contexto, sostuvo que comenzó a realizar tareas vinculadas al trabajo municipal, aunque con diferencias respecto de las condiciones acordadas inicialmente.

La denuncia ante Contraloría

El reportaje del citado medio señala que la principal controversia se originó cuando Covarrubias aseguró que Bonvallet le habría solicitado devolver parte de su sueldo, situación que posteriormente fue incluida entre los antecedentes revisados por Contraloría.

La investigación administrativa concluyó acreditando una falta de probidad administrativa y acoso laboral, de acuerdo con las conclusiones del organismo. Asimismo, entre los antecedentes también se incorporaron conversaciones por mensajería y otros elementos presentados durante el proceso.

La respuesta de Daniela Bonvallet

En conversación con Las Últimas Noticias, Daniela Bonvallet rechazó las acusaciones formuladas por su excolaboradora. La concejala sostuvo que el dinero que recibió correspondía a un préstamo personal y negó haber incurrido en conductas irregulares durante la relación laboral.

Además, calificó el conflicto como una situación marcada por diferencias personales y aseguró que durante el proceso entregó los antecedentes que, a su juicio, respaldan su versión de los hechos.

En paralelo, las conclusiones de Contraloría podrían derivar en nuevas acciones dentro del ámbito administrativo. El reportaje también recoge la opinión de especialistas, quienes explican que, al tratarse de una exautoridad comunal, existen distintos escenarios respecto de las eventuales consecuencias que podrían surgir tras el cierre del sumario.

El caso continúa generando repercusiones debido a las conclusiones del organismo contralor y al intercambio de versiones entre Daniela Bonvallet y la mujer que impulsó la denuncia.