"No solo partiste tú, también una parte de mí": La sentida pérdida familiar de Emilia Dides

17 jul. 2026 - 14:52 hrs.

Emilia Dides atraviesa un complejo momento personal luego de confirmar el fallecimiento de su abuela, a quien despidió con una emotiva publicación en sus redes sociales que conmovió a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante y Miss Universo Chile compartió una serie de fotografías junto a su abuela, acompañado de un sentido mensaje en el que expresó el profundo dolor que siente por su partida y el importante rol que tuvo en su vida.

La publicación rápidamente recibió miles de reacciones y mensajes de apoyo de parte de sus seguidores y de distintas figuras del espectáculo, quienes le enviaron fuerzas en medio del difícil momento familiar.

El emotivo mensaje de Emilia Dides

En el texto que acompañó las imágenes, Emilia Dides manifestó que con la muerte de su abuela también sintió que una parte de ella se fue: "No solo partiste tú, también una parte de mí se fue contigo. Te amaré toda mi vida, y trataré de ser aunque sea un poco la mujer que me enseñaste", escribió.

La artista también recordó el vínculo que las unía y agradeció el amor y las enseñanzas que recibió de ella durante toda su vida.

"Fuiste el amor más puro y genuino que pude conocer, eres mi ángel, gracias por tu amor, gracias por ser mi guía y mi luz", expresó.

La promesa que emocionó a sus seguidores

Hacia el final de su mensaje, Emilia Dides reveló una de las últimas conversaciones que tuvo con su abuela, asegurando que aún le cuesta aceptar su partida: "Sé que te fuiste en paz, pero me duele aceptar que no volveré a verte ni abrazarte", señaló.

Finalmente, cerró la publicación con una promesa que conmovió a quienes comentaron el post.

"Y respondiendo a la última pregunta que me hiciste: Sí… nos volveremos a ver, te lo prometo. Te amo eternamente", concluyó.

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