"Usa ropa de 12 meses y tiene 5": Emilia Dides comparte fotografía que muestra el gran crecimiento de su hija

05 jul. 2026 - 22:36 hrs.

Emilia Dides volvió a enternecer a sus seguidores tras compartir una nueva fotografía junto a su hija, Mía Ignacia, donde dejó en evidencia lo mucho que ha crecido la pequeña a solo cinco meses de su nacimiento.

La hija de la cantante y del deportista Sammis Reyes nació el 30 de enero de 2026 y, desde entonces, la pareja ha compartido algunos momentos de esta nueva etapa familiar a través de redes sociales.

En esta ocasión, la ex Miss Universo Chile publicó una imagen en la que aparece sosteniendo a la pequeña, acompañándola de una frase que llamó la atención de sus seguidores: "Usa ropa de 12 meses y tiene 5", reflejando su sorpresa por el rápido crecimiento de su hija.

@emiliadides

Además, la artista agregó con humor: "Básicamente, mom life", haciendo referencia a cómo ha sido su experiencia durante la maternidad.

Como era de esperar, la publicación se llenó rápidamente de mensajes de cariño y felicitaciones para la familia. Sus seguidores destacaron el gran cambio de Mía Ignacia y también comentaron lo feliz que luce Emilia Dides disfrutando de esta nueva etapa como madre.

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