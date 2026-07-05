El último adiós a Fernando Kliche: Se realiza misa y se contempla homenaje antes de su entierro
- Por Diego Alonzo
Este domingo se llevan a cabo los preparativos finales para el funeral del destacado actor Fernando Kliche, que falleció el pasado viernes a los 71 años tras ser diagnosticado con un agresivo cáncer de páncreas.
Desde tempranas horas, la parroquia Jesús Nazareno, ubicada en la avenida Manuel Montt, en la comuna de Providencia, fue el epicentro de un masivo e íntimo velorio que comenzó el sábado y que hoy vive sus últimos minutos antes del inicio del cortejo fúnebre.
Un legado de sencillez, cultura y cercanía
Más allá de su reconocido talento en las tablas y su estatus de galán de la televisión chilena, quienes asistieron a despedirlo coincidieron en destacar su calidad humana.Ir a la siguiente nota
Sus seis hijos, liderados en las declaraciones por Ignacio Kliche, estuvieron presentes en todo momento, agradeciendo haber tenido la oportunidad de acompañarlo estrechamente durante estos dos complejos meses de enfermedad.
El recorrido del cortejo: Homenaje en la Pérgola de las Flores
La carroza fúnebre ya se encuentra apostada en las afueras del templo de Manuel Montt. De acuerdo con el cronograma familiar, la salida oficial desde la parroquia Jesús Nazareno está fijada de manera exacta para las 10:00 de la mañana.
El recorrido de este domingo contempla un hito de alta carga emotiva y tradición popular:
- 10:00 horas: Salida desde la Parroquia Jesús Nazareno (Providencia).
- Bloque intermedio: Paso y homenaje tradicional en la Pérgola de las Flores, donde floristas y seguidores le brindarán el último aplauso al intérprete.
- 12:00 horas: Llegada al Parque del Recuerdo en la comuna de Huechuraba, lugar donde se realizará la ceremonia final.
Leer más de
Notas relacionadas
- Actores se hicieron presentes en velorio de Fernando Kliche para despedirlo: "Era un galán, un gran ser humano"
- "Cariño real": El emotivo adiós a Fernando Kliche en su velorio por parte de su hijo Ignacio y la actriz Katty Kowaleczko
- "Alcanzó a grabar 22 escenas": Productora reveló cuál fue el último trabajo que tuvo Fernando Kliche antes de su muerte