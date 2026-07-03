¿Cuántos hijos tuvo el actor Fernando Kliche en sus cuatro matrimonios?

03 jul. 2026 - 13:55 hrs.

Tras conocerse el fallecimiento de Fernando Kliche a los 71 años, muchos recordaron no solo su extensa trayectoria en televisión, sino también un llamativo aspecto de su vida personal: el actor tuvo siete hijos, fruto de cuatro matrimonios y relaciones que formó en distintos países.

¿Quiénes son los hijos de Fernando Kliche?

A lo largo de su vida, el actor conformó una familia con hijos de distintas nacionalidades. Los primeros fueron Ignacio y Federico Kliche, nacidos durante su matrimonio con la periodista uruguaya Silvia Kliche. Ambos siguieron el camino artístico de su padre y desarrollaron carreras vinculadas a la actuación.

Posteriormente, durante su matrimonio con la inglesa Janette Kliche, nacieron Antonella y Sebastián Kliche, este último ingeniero de profesión.

Más adelante, el intérprete tuvo un quinto hijo fruto de una relación con una mujer de nacionalidad neerlandesa. La identidad de ese hijo se ha mantenido fuera de la vida pública.

Luego, junto a la actriz Francisca Reiss, nació Nicolás Kliche Reiss, quien también se desempeña como actor y director de cine.

Su hijo menor es Maximilian Kliche Ackermann, nacido de su relación con Bárbara Ackermann.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, su hijo Ignacio Kliche lo despidió a través de redes sociales con un emotivo mensaje, expresando su cariño y destacando la figura de su padre.

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