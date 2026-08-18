Denuncia por VIF permitió descubrir tenencia ilegal de animales exóticos en Coronel: Tortuga murió y dos monos escaparon

18 ag. 2026 - 11:05 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que comenzó como un procedimiento por una denuncia de violencia intrafamiliar (VIF) terminó destapando un insólito caso de tenencia de animales exóticos en Coronel, región del Biobío. El hombre que había sido detenido por incumplir una prohibición de acercamiento a su expareja mantenía en un domicilio una serie de especies, entre ellas iguanas, loros, reptiles y monos.

La situación quedó al descubierto luego de que la expareja del sujeto llegara hasta el inmueble y lo encontrara en el lugar, pese a la medida judicial que le impedía acercarse. Tras alertar a Carabineros, el hombre fue detenido por desacato y, durante el procedimiento en la vivienda, se encontraron los animales.

La fiscal regional del Biobío, Ana Aldana, explicó que las especies estaban en condiciones preocupantes y que algunas de ellas se encuentran protegidas por la normativa internacional CITES. Una tortuga murió y otros ejemplares debieron ser trasladados hasta una universidad de la zona para ser estabilizados y evaluados.

El hallazgo de los animales durante el procedimiento

Según explicó la persecutora, la investigación se inició a partir de una denuncia que daba cuenta de la presencia de animales exóticos al interior de un inmueble de Coronel.

“Se denunció por parte de una persona que en un domicilio de Coronel se encontraban animales exóticos dentro de un carrito, del tamaño de un carrito de comida”, señaló Aldana.

En el lugar fueron encontrados diversos ejemplares, entre ellos iguanas, loros y monos, además de otras especies.

El catastro preliminar contempla 3 tortugas patas rojas, 2 loris molucanos, 2 cotorras ninfa, 1 cotorra argentina, 1 chinchilla lanígera, 2 dragones barbudos, 3 pitones bola, 3 catas ninfa, 1 loro gris africano, 1 escinco de lengua azul, 3 iguanas, 2 geckos leopardo, 1 boa constrictor y 2 guacamayos.

De acuerdo con la Fiscalía, varias de estas especies estarían protegidas por la normativa CITES, que regula el comercio internacional de determinadas especies de fauna y flora silvestre.

Animales estaban en jaulas pequeñas y sin ventilación

Uno de los principales antecedentes que deberá establecer la investigación son las condiciones en que los ejemplares eran mantenidos.

La fiscal Aldana sostuvo que las especies se encontraban en jaulas muy pequeñas y sin ventilación, situación que se habría agravado por las altas temperaturas: “Las especies, en cuanto a su lugar de encierro, eran jaulas muy pequeñas que no tenían ventilación”, explicó.

Según la persecutora, el calor habría provocado que algunos animales se deshidrataran y que la falta de condiciones adecuadas de mantención terminara afectando su estado de salud: “Todo confabuló con la salud de las especies”, afirmó Aldana.

El SAG constató además la muerte de una de las tortugas encontradas en el domicilio.

Dos monos escaparon durante el procedimiento

Dentro de la situación detectada también se encuentra el caso de dos monos que lograron escapar del inmueble.

Mientras tanto, el resto de los animales fueron incautados y trasladados hasta una universidad de la zona, donde se trabaja en su estabilización y evaluación veterinaria.

La fiscal explicó que el objetivo ahora es determinar el estado de salud de cada ejemplar y establecer las condiciones en que llegaron al país.

“Se encuentran en una universidad de la zona donde los van a estabilizar y revisar para constatar su estado de salud actual”, detalló.

Fiscalía investiga eventual contrabando y maltrato animal

El hallazgo derivó en una nueva investigación. La Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantía una orden de detención por una eventual infracción al artículo 11 de la Ley CITES, relacionada con el ingreso irregular o contrabando de especies exóticas, además de una investigación por maltrato animal.

La persecutora señaló que también se buscará establecer cómo llegaron estas especies al país y bajo qué circunstancias eran mantenidas por el imputado.

Además, existe un antecedente que podría ser clave para la investigación: según la Fiscalía, el hombre habría mantenido los animales para exhibirlos en eventos.

Detenido por desacato a la medida por VIF

El imputado fue detenido producto del procedimiento originado por la denuncia de violencia intrafamiliar y el presunto incumplimiento de la prohibición de acercamiento.

Ahora deberá enfrentar un nuevo proceso judicial relacionado con los animales encontrados en el inmueble.

Así, una denuncia por VIF terminó permitiendo descubrir una situación que abrió una investigación completamente distinta: una colección de fauna exótica y especies protegidas, ejemplares mantenidos en condiciones que están siendo investigadas, una tortuga fallecida y dos monos cuyo paradero aún debe ser establecido.