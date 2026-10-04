Podría costar hasta $132,5 billones de pesos: Así será la línea de tren más cara de la historia

04 oct. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las mayores obras ferroviarias del Reino Unido enfrenta nuevos cambios: la línea de alta velocidad HS2, que conectará Londres con Birmingham, será más cara, demorará más tiempo en estar operativa y sus trenes circularán a una velocidad menor que la que originalmente se había proyectado.

El proyecto tendrá un costo estimado de entre $113,1 billones y $132,5 billones de pesos, con lo que se convertirá, según investigadores del Transit Costs Project, en la línea ferroviaria de alta velocidad más cara del mundo.

¿A qué velocidad circularán los trenes?

Una de las modificaciones anunciadas corresponde a la velocidad máxima de los trenes. Originalmente, estaba previsto que alcanzaran los 360 kilómetros por hora, pero ahora se contempla una velocidad de 320 kilómetros por hora. La reducción permitiría generar un ahorro estimado de entre $1,3 billones y $3,2 billones.

¿Cuándo comenzará a funcionar?

El calendario también sufrió modificaciones. Los primeros servicios se esperan entre mayo de 2036 y octubre de 2039. Las vías, en tanto, comenzarían a instalarse durante 2029.

El servicio completo, al norte de Birmingham, no comenzaría antes de mayo de 2040 y podría extenderse hasta diciembre de 2043. Estas fechas son posteriores a las estimaciones anteriores, que contemplaban el inicio de los servicios entre 2029 y 2033.

Un proyecto que cambió con los años

La HS2 ha experimentado sucesivos cambios, aumentos de costos y retrasos desde que comenzó su construcción. Una parte de la línea que estaba proyectada para llegar hasta Manchester fue cancelada, mientras que una estimación presentada por HS2 Ltd en 2024 situaba el costo de la obra en un rango considerablemente menor.

Según la secretaria de Transporte británica, los aumentos de costos se relacionan, entre otros factores, con una subestimación de los trabajos necesarios, ineficiencias y problemas dentro de HS2 Ltd y algunos de sus proveedores. Además, una parte del incremento fue atribuida a la inflación.