21 nov. 2026 - 05:47 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 05:40 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 24 kilómetros al suroeste de Huasco, a 13 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.