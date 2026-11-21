Sismo afecta a zona del norte chico del país: Esta fue la magnitud, epicentro y hora en que ocurrió el temblor
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 05:40 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 24 kilómetros al suroeste de Huasco, a 13 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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